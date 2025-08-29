Denis Ciobotariu, răspuns pentru contestatari după golul din Rapid – UTA 2-0: „De unde atâta supărare?”. Ce a spus despre convocarea la națională

Rapid își continuă forma foarte bună din startul acestui sezon și a reușit să se impună în fața lui UTA, scor 2-0. Golurile giuleștenilor au fost marcate de Denis Ciobotariu, în minutul 13, și Alex Dobre, în minutul 30. Ce a declarat „Ciobi” la finalul partidei.

Denis Ciobotariu, răspuns pentru contestatari după golul din Rapid – UTA 2-0

Denis Ciobotariu s-a arătat extrem de mulțumit de faptul că a reușit să marcheze după mai mult timp. Fundașul a ținut să puncteze și faptul că nu înțelege de ce este o nemulțumire din partea suporterilor, echipa fiind neînvinsă în acest start de sezon. Cât despre echipa națională, Ciobotariu a mărturisit că este dezamăgit că nu face parte din lot.

„Mă bucur foarte mult că am câștigat și că am reușit să marchez, pentru că nu mai marcasem de ceva timp. La final, pot spune că totul a ieșit perfect în seara asta.

Stabilitate, nestabilitate, noi suntem neînvinși deocamdată și nu înțeleg de unde sunt atâtea supărări. Peste câteva luni nu o să zică nimeni că am jucat prost în a doua repriză și că ne-am apărat. Nu, la final rămân punctele. Pot să spun că poate ne-am maturizat puțin și nu am mai luat goluri în ultimele minute. Am și reușit să revenim în anumite momente.

„Sunt supărat că nu sunt la echipa națională! Trebuie să redemonstrez că merit să fiu acolo”

E important că ne menținem aproape de Craiova, ne dorim să rămânem neînvinși și să ne îmbunătățim jocul de la meci la meci. Este foarte important să vedem un progres în joc.

(n.r. – Faza de la gol e lucrată la antrenament?) Se lucrează foarte mult fazele fixe. A fost vorba de inspirație, cel puțin în cazul acesta. Marcajul om la om este foarte greu, știu din proprie experiență.

Clar că sunt supărat că nu sunt la echipa națională, orice jucător își dorește să fie acolo. Asta este o motivație în plus, trebuie să redemonstrez că merit să fiu acolo și nu am decât să mă pregătesc și să joc din ce în ce mai bine”, a declarat Denis Ciobotariu la