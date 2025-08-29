Sport

Denis Ciobotariu, răspuns pentru contestatari după golul din Rapid – UTA 2-0: „De unde atâta supărare?”. Ce a spus despre convocarea la națională

Denis Ciobotariu a oferit primele reacții după victoria în fața lui UTA din etapa a 8-a din SuperLiga. Ce a spus fundașul central despre neconvocarea la echipa națională.
Iulian Stoica
29.08.2025 | 23:16
Denis Ciobotariu raspuns pentru contestatari dupa golul din Rapid UTA 20 De unde atata suparare Ce a spus despre convocarea la nationala
ULTIMA ORĂ
Denis Ciobotariu, prima reacție după Rapid - UTA 2-0. Sursă foto: sportpictures

Rapid își continuă forma foarte bună din startul acestui sezon și a reușit să se impună în fața lui UTA, scor 2-0. Golurile giuleștenilor au fost marcate de Denis Ciobotariu, în minutul 13, și Alex Dobre, în minutul 30. Ce a declarat „Ciobi” la finalul partidei.

ADVERTISEMENT

Denis Ciobotariu, răspuns pentru contestatari după golul din Rapid – UTA 2-0

La flash-interviul de după Rapid – UTA, Denis Ciobotariu s-a arătat extrem de mulțumit de faptul că a reușit să marcheze după mai mult timp. Fundașul a ținut să puncteze și faptul că nu înțelege de ce este o nemulțumire din partea suporterilor, echipa fiind neînvinsă în acest start de sezon. Cât despre echipa națională, Ciobotariu a mărturisit că este dezamăgit că nu face parte din lot, doar că ia asta ca pe o motivație și va da tot ce are mai bun pentru a fi rechemat de Mircea Lucescu.

„Mă bucur foarte mult că am câștigat și că am reușit să marchez, pentru că nu mai marcasem de ceva timp. La final, pot spune că totul a ieșit perfect în seara asta.

ADVERTISEMENT

Stabilitate, nestabilitate, noi suntem neînvinși deocamdată și nu înțeleg de unde sunt atâtea supărări. Peste câteva luni nu o să zică nimeni că am jucat prost în a doua repriză și că ne-am apărat. Nu, la final rămân punctele. Pot să spun că poate ne-am maturizat puțin și nu am mai luat goluri în ultimele minute. Am și reușit să revenim în anumite momente.

„Sunt supărat că nu sunt la echipa națională! Trebuie să redemonstrez că merit să fiu acolo”

E important că ne menținem aproape de Craiova, ne dorim să rămânem neînvinși și să ne îmbunătățim jocul de la meci la meci. Este foarte important să vedem un progres în joc. 

ADVERTISEMENT
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Digi24.ro
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire

(n.r. – Faza de la gol e lucrată la antrenament?) Se lucrează foarte mult fazele fixe. A fost vorba de inspirație, cel puțin în cazul acesta. Marcajul om la om este foarte greu, știu din proprie experiență. 

ADVERTISEMENT
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu...
Digisport.ro
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri

Clar că sunt supărat că nu sunt la echipa națională, orice jucător își dorește să fie acolo. Asta este o motivație în plus, trebuie să redemonstrez că merit să fiu acolo și nu am decât să mă pregătesc și să joc din ce în ce mai bine”, a declarat Denis Ciobotariu la flash-interviu.

Adrian Mihalcea nu s-a ferit de cuvinte după Rapid – UTA 2-0: „Vom...
Fanatik
Adrian Mihalcea nu s-a ferit de cuvinte după Rapid – UTA 2-0: „Vom lucra până vor înțelege exact ce avem de făcut”
Rezultate SuperLiga, etapa 8. Rapid – UTA 2-0. Giuleștenii continuă seria de invincibilitate...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 8. Rapid – UTA 2-0. Giuleștenii continuă seria de invincibilitate în campionat. Cum arată clasamentul
Val de reacţii după ce FCSB şi-a aflat adversarele din Europa League: “Va...
Fanatik
Val de reacţii după ce FCSB şi-a aflat adversarele din Europa League: “Va fi infern pe ‘Marakana’!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Atac DEZLĂNȚUIT la adresa lui Gigi Becali în direct: 'Dacă furam milioane de...
iamsport.ro
Atac DEZLĂNȚUIT la adresa lui Gigi Becali în direct: 'Dacă furam milioane de la stat, făceam și eu acte caritabile! E o pildă biblică, din ce furi, e bine să dai, altfel ți se ia!'
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină...
adevarul.ro
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc”
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de...
unica.ro
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele...
Observatornews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi...
as.ro
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!