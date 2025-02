Denis Ciobotariu, rezervat după primul gol în tricoul Rapidului: „Până nu vom fi matematic în play-off, nu va exista liniște”

Rapid a făcut un pas important spre play-off, după . Denis Ciobotariu a fost eroul giuleștenilor, marcând unicul gol al partidei în minutul 37.

Reacția lui Denis Ciobotariu după ce a înscris primul gol la Rapid

A fost prima reușită în tricoul Rapidului pentru , care a împins balonul în poartă după ce Chică-Roșă a ratat întâlnirea cu balonul centrat de Claudiu Petrila. La final, Denis Ciobotariu a vorbit despre victoria obținută de giuleșteni.

„Mă bucur în primul rând că am reușit să obținem cele trei puncte, acesta era obiectivul nostru. Pe un teren foarte greu, un meci foarte echilibrat, mă bucur că toată lumea a luptat până la capăt și în final am luat cele trei puncte.

Îmi place să marchez, cred că oricărui jucător îi place să marcheze, acolo trebuia să fiu, faza a fost lucrată la antrenament, mă bucur că a ieșit.

Până nu vom fi matematic în play-off, nu va exista liniște, până când obiectivul nu va fi completat matematic vom lupta și vom fi la fel de serioși, motivați și pregătiți la fiecare meci” a transmis fundașul.

A fost cea de-a treia reușită a lui Denis Ciobotariu din acest sezon. Apărătorul a mai înscris de două ori pentru Sepsi, în victoria cu Gloria Buzău, 2-1, și în remiza de pe terenul lui CFR Cluj, 3-3.

Rapid – FC Botoșani, disputat în condiții dificile: „E groaznic”

Meciul s-a disputat în condiții extrem de dificile, suprafața de joc fiind acoperită în permanență de zăpadă.

„E groaznic, nu pot să mint, ambele echipe joacă pe același teren, însă nu e plăcut. Am schimbat ghetele, la încălzire am avut niște ghete, am văzut că nu merge, am pus crampoane mai mari, am văzut că nu merge și le-am lăsat așa. Stratul de zăpadă era destul de mare și se aluneca indiferent de ghete.

Este o oarecare tactică într-un asemenea meci, trebuie să ții mingea cât mai departe de poarta ta, este inevitabil să faci greșeli pe acest teren, traiectoria mingii este ciudată în momentul în care cade pe gazon, pe zăpadă. A fost o oarecare tactică, dar nu ce am lucrat toată săptămâna, nu ne așteptam să fie în halul ăsta terenul, plin de zăpadă. Mă bucur că toată lumea a respectat ceea ce s-a vorbit înainte de meci” a transmis Denis Ciobotariu.

Duelul cu FC Botoșani a fost cel de-al cincilea în tricoul Rapidului pentru fostul jucător al lui CFR Cluj.

Constantin Grameni: „A fost o etapă favorabilă pentru noi. Era și mai bine dacă pierdea FCSB-ul”

Rapid a profitat de eșecurile suferite de rivalele din lupta pentru play-off, Sepsi și Petrolul, și s-a distanțat la cinci puncte de acestea cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat. Mijlocașul Constantin Grameni, care a evoluat 82 de minute contra lui FC Botoșani, a vorbit despre situația din clasament a Rapidului: „Chiar dacă terenul era foarte greu, eu spun că am jucat destul de ok, am pus piciorul la minge, cele mai importante sunt cele trei puncte. A fost o etapă favorabilă pentru noi și am profitat de asta. Era și mai bine dacă pierdea FCSB-ul, am văzut că și U Cluj a câștigat, important e că echipele din spatele nostru, Petrolul și Sepsi, au pierdut, iar de acum încolo, îndepărtându-ne de ele la cinci puncte, eu zic că trebuie să începem o nouă etapă, să ne uităm la echipele din față, să încercăm să le depășim.

Am făcut un pas spre play-off, care e primul obiectiv, dar eu cred că locul Rapidului nu e pe 6, ci mult mai sus. Ținând cont de condiții, de tot ce ni se oferă, de valoarea lotului, trebuie să arătăm că putem să ne clasăm mai sus”.

Internaționalul U21 a abordat și subiectul suprafeței de joc, una extrem de dificilă. „Am văzut cum se prezenta terenul și vorbeam între noi, spuneam că nu avem altă soluție decât să intrăm tare la minge, să fim mai agresivi și mai determinați, pentru că aveam nevoie imensă de această victorie și nu puteam să o lăsăm să treacă pe lângă noi. La nivelul gazonului nu a fost o problemă că au jucat în alb cei de la Botoșani, dar cred că pentru telespectatori nu a fost cel mai plăcut lucru” a afirmat Grameni.

înspre tehnician. „Suntem o familie aici, venim cu foarte mare plăcere la antrenamente, muncim din greu pentru că ne face plăcere să fim unii cu alții. Îmi pare rău că unele persoane au aruncat cu bulgări în dânsul, noi, jucătorii, vedem în fiecare zi câtă pasiune pune și cât de mult își dorește ca acest club să aibă succes și cât de mult se dedică, atât el, cât și staff-ul dânsului. Acei oameni au motivele lor. Îi dedicăm și lui victoria asta, sperăm să-l facă mai fericit” a transmis fotbalistul Rapidului.

Următorul meci al giuleștenilor va fi unul foarte special pentru Grameni. Rapid va juca pe terenul Farului, formația la care a crescut mijlocașul: „Cred că toată viața mea va fi un meci special când voi înfrunta Farul și pe domnul Hagi, pentru că ei m-au ajutat și m-au sprijinit ca să ajung jucătorul care sunt astăzi. Nu o să mă bucur dacă dau gol, am fost acolo de la 5 ani, de când m-am apucat de fotbal, am trăit în acel oraș, acolo m-am născut, n-am cum să mă bucur. Sper că vom sparte gheața, am fost și eu pe teren la destule meciuri împotriva Rapidului când am câștigat cu Farul, dar sper că de această dată să facem un meci mult mai bun față de ultimele pe care le-a disputat Rapidul acolo și să nu pierdem, în primul rând, dar eu zic că putem să luăm și cele trei puncte. La Farul nu e chiar aceeași echipă care a fost anul trecut, au și ei probleme interne și trebuie să le speculăm”.

Constantin Grameni a semnat cu Rapid în septembrie, giuleștenii plătind 400.000 de euro Farului în schimbul său.