Denis Ciobotariu, singurul transfer pe care îl va face Rapid în această iarnă! „Am adus enorm de mulți jucători”

în această iarnă, iar Victor Angelescu a confirmat acest lucru. Acționarul minoritar al giuleștenilor mărturisește că venirea fundașului și-ar dori să fie singura mutare din această fereastră a transferurilor.

Denis Ciobotariu, singurul transfer pe care îl va face Rapid în această iarnă! “Am transferat enorm de mulți jucători”

Echipa antrenată de Marius Șumudică suferă în apărare, astfel că în această iarnă.

Victor Angelescu a confirmat dorința giuleștenilor de a-l achiziționa pe fundașul celor de la Sepsi, care este cotat la 1 milion de euro, conform .

“Din punctul meu de vedere, Denis Ciobotariu ar trebui să fie singurul transfer din această iarnă la Rapid. Am transferat enorm de mulți jucători, mai mulți decât ar fi trebuit.

Cred eu că nu mai avem nevoie de alți jucători. Sper să fie singura țintă. O să vedem”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Refuză Marius Șumudică oferta de la Damac? Ce spune Victor Angelescu

“Ținând cont de cum am început campionatul, suntem în grafic. Suntem la un punct de playoff. Ușor, ușor am reușit să revenim. Am avut și sincope, dar, până la urmă, suntem acolo și ne batem la play-off.

A fost un meci bun. Mă bucur că am câștigat. Sincer, scorul trebuia să fie mult mai drastic. E ceea ce ne place nouă: să trăim meciurile mai intens. Putea să fie mai mare scorul. E altfel când câștigi cu 5-0 și altfel când o faci cu 2-0.

Până la urmă, punctele sunt importante. E bine că am ajuns la un punct de playoff. Sperăm ca Șumudică să ne ducă acolo. Șumudică nu pleacă. Nu mă interesează.

În primul rând, noi avem un gentlemen’s agreement. Șumudică nu va pleca în acest sezon de la Rapid. Repet. Avem un gentlemen’s agreement. Eu așa cred. În momentul în care ne-am dat acordul și am spus anumite lucruri, nu va pleca.

Așa cum am declarat că nu se pune problema să îl schimb, așa nici el nu va pleca. Cred că 99% el va rămâne până la finalul sezonului”, .

