Denis Ciobotariu, un car de nervi după Sepsi – FCSB 0-1: „Dacă eu pot să-l iau așa cu mâna pe Compagno, înseamnă că sunt Van Dijk!”

Sepsi a ajuns la 3 înfrângeri consecutive în campionat, în timp ce formația pregătită de Nicolae Dică a urcat pe locul 6, ultimul loc care asigură calificarea în play-off. Scorul partidei a fost stabilit de Compagno, care a marcat din lovitura de la 11 metri obținută în fața lui Denis Ciobotariu.

Denis Ciobotariu, un car de nervi după Sepsi – FCSB: „Dacă eu pot să-l iau așa cu mâna pe Compagno, înseamnă că sunt Van Dijk!”

Denis Ciobotariu și a mărturisit că este nemulțumit de arbitrajul din ultimele meciuri cu Farul, CFR Cluj și FCSB. Mai mult decât atât, fostul jucător al lui Dinamo nu înțelege decizia lui Marcel Bîrsan .

ADVERTISEMENT

„Penibil, efectiv penibil. El vine, protejează, el se folosește de brațe, îmi dă cu cotul în față, eu stau pe loc, penalty. Nu înțeleg, l-am și întrebat ce ai dat? N-am înțeles, am crezut că a dat pentru noi. Când am văzut penalty, nu s-a analizat, nu nimic. La noi au stat 5 minute să analizeze. Ce să joci? Cu ei vorbeau, la noi galben. Ce să joci? Venim și vorbim de fiecare dată.

Cu CFR Cluj la fel, sânge, dacă vă uitați la el are gaură așa. Nu s-a dat roșu nimic. Cu Farul nu erau linii. Păi pentru ce mai avem VAR? O să ziceți da mă da. Știi tu fotbal. Dar este urât, ne chinuim toată săptămâna de ce? Jucăm, avem ocazii, jucăm un fotbal frumos, într-adevăr nu băgăm mingea în poartă. Dacă nu e penalty, de ce să dai penalty?

ADVERTISEMENT

„Poate vorbesc și eu la cald, că sunt plin de nervi. Uite, am reluarea în față, dacă cineva zice că eu pot cu mâna asta să-l iau pe Compagno, să-l întorc așa invers, înseamnă că sunt supra-om. Dacă eu pot să-l iau pe Compagno cu o mână și să-l dau așa, care are 2 metri, înseamnă că sunt efectiv Van Dijk. Pe bune. E râs.”, au fost cuvintele lui Denis Ciobotariu la finalul meciului cu FCSB.

Denis Ciobotariu: „Sunt trei echipe care trebuie să intre în play-off obligatoriu”

Fundașul în vârstă de 24 de ani a continuat să-și exprime nemulțumirile și a făcut aluzie că trei locuri din play-off sunt deja rezervate.

ADVERTISEMENT

„Sunt 3 echipe care trebuie să intre în play-off obligatoriu, după cum vedeți. Și ieri ați văzut CFR, ambele picioare pe gleznă, nimic. Pot să zic că am jucat prost? Că nu pot să zic că am jucat prost. Că echipa n-a jucat prost. Am avut ocazii. Și ei au jucat bine și CFR au avut ocazii și într-adevăr au transformat. Dar dacă nu sunt penalty-uri, nu sunt cartonașe roșii de ce le primim? Nu înțeleg. Nu pot să-mi dau seama.

E clar că este o problemă și la noi bineînțeles. Trebuie să muncim și noi mai mult, să băgăm mingea în poartă mai mult. Și noi fundașii trebuie să fim mai atenți și sunt sigur că vom rezolva împreună și problemele care țin de noi.

ADVERTISEMENT

O să încercăm să facem jocuri cât mai bune, cum am făcut și până acum pentru că am făcut jocuri bune. Ne-am creat mereu ocazii cu fiecare echipă. Am demonstrat că suntem o echipă bună. Însă trebuie mai mult și de la noi, poate și un pic de șansă și poate să nu mai fie gratis așa. Îmi pare rău că vorbesc așa. Nu mi s-a întâmplat niciodată. De fiecare dată am încercat să fiu respectuos.

ADVERTISEMENT

Mi se pare că suntem puțin defavorizați. Se întâmplă o dată, a doua, a treia oară la rând și noi tacem, noi suntem de vină am ratat”, a mai spus Denis Ciobotariu.

Patronul lui Sepsi și-a spart telefonul după ce Alexandru Tudorie a ratat lovitura de la 11 metri

Alexandru Tudorie a obținut un penalty în prima repriză, însă fostul atacant de la FCSB nu a reușit să-l învingă pe Sștefan Târnovanu.

. Momentul a fost surprins de camerele video de la stadion, oficialul fiind foarte nervos după ce covăsnenii au ratat șansa de a trece în avantaj.

Sepsi a ajuns la 3 înfrângeri în campionat. Formația pregătită de Cristiano Bergodi a pierdut în ultimele trei partide cu liderul Farul, campioana CFR Cluj și vicecampioana FCSB, care a urcat pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off.