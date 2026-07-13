Sport

Denis Drăguș, la FCSB! Se face transferul anului! Reacția lui Gigi Becali: „M-a sunat FANATIK!”. Update exclusiv

Denis Drăguș și-a dat acceptul să semneze cu FCSB! Atacantul este la un pas de a deveni noul jucător al roș-albaștrilor. FCSB ar fi a doua echipă din România la care joacă Drăguș, după Farul Constanța
Cristi Coste, Cristian Măciucă
13.07.2026 | 20:24
Denis Dragus la FCSB Se face transferul anului Reactia lui Gigi Becali Ma sunat FANATIK Update exclusiv
breaking news
Denis Drăguș a acceptat oferta lui Gigi Becali de a veni la FCSB Foto: colaj Fanatik
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Denis Drăguș (27 ani) a răspuns pozitiv la oferta lui Gigi Becali. Atacantul este hotărât să-și rezolve problemele cu turcii și să semneze un contractul cu FCSB.

UPDATE: Reacția lui Gigi Becali despre transferul lui Denis Drăguș

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a vorbit despre situația transferului lui Denis Drăguș la FCSB. „Domne, vă dau cuvântul de onoare că nu știu. M-a sunat cineva de la FANATIK să-mi spună că și-a dat acordul. Deduc că ei au aflat primii. Eu așteptam acordul de la el. De la mine se știe tot. Pentru ce să-l mai sun eu? Eu m-am bucurat că am aflat”, a declarat Gigi Becali, în direct la Digi Sport.

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La scurt timp după ce a închis telefonul, patronul roș-albaștrilor a cerut să intre iar în direct și a dezvăluit ce a vorbit cu Marius Șumudică, nașul lui Denis Drăguș. „Am vorbit cu Șumudică. Mi-a zis că o să vină, că mai așteaptă niște lucruri de la echipa lui. El, 90% vine la FCSB. Așa mi-a spus Șumudică. Acum mai are niște lucuri de rezolvat cu ăia, cu nu vrea să renunțe la bani. Șumi mi-a zis că se va rezolva”, a adăugat Gigi Becali.

Denis Drăguș a acceptat oferta lui Gigi Becali de a semna cu FCSB

Gigi Becali este pe punctul să dea cea mai tare lovitură din această campanie de transferuri. Omul de afaceri l-a convins pe Denis Drăguș să accepte oferta de a reveni în România, la FCSB. Din informațiile obținute de FANATIK, atacantul naționalei și-a dat acordul verbal de a juca pentru gruparea roș-albastră și urmează să-și încheie socotelile cu turcii pentru a-și rezilia contractul.

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Dennis Drăguș mai are contract cu Trabzonspor până în vara lui 2030, dar internaționalul român nu mai intră în planurile antrenorului Fatih Tekke. În cazul în care va ajunge la FCSB, atacantul român va fi al 3-lea transfer din acest mercato pentru clubul lui Gigi Becali, care tocmai l-a prezentat pe Eddy Gnahore. Sosirea fostului mijlocaș de la Dinamo a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK. 

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Ce sumă colosală de bani i-a pregătit Gigi Becali lui Denis Drăguș

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate oferta pe care Gigi Becali i-a pregătit-o lui Denis Drăguș. Latifundiarul din Pipera îi va da un salariu de un milion de euro pe an internaționalului român. Pentru ca suma să ajungă la 1,5 milioane, patronul FCSB este dispus să îi acorde cea mai mare primă pe care a oferit-o vreodată: Bonus de 500 de mii de euro, dacă la anul ia titlul si intră în grupele Champions League.

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Denis Drăguș nu s-a adaptat deloc la Trabzonspor, motiv pentru care a hotărât să ia în calcul revenirea în SuperLiga României. Atacantul preferat al lui Gigi Becali s-a transferat la gruparea de pe Papara Park în vara lui 2024, atunci când Trabzon a plătit 1,7 milioane de euro pentru a îl achiziționa de la Standard Liege. De atunci, Drăguș a jucat la Trabzonspor doar 26 de meciuri și a reușit să marcheze 3 goluri și să dea 1 assist. În sezonul precedent, Denis Drăguș a fost împrumutat la două echipe, Eyupspor și Gaziantep.

  • 2 milioane de euro e cota de piață a lui Drăguș pe transfermarkt.com
  • 28 de selecții și 7 goluri are atacantul la naționala de seniori a României
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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