Denis Drăguș, la FCSB! Se face transferul anului! Reacția lui Gigi Becali: „M-a sunat FANATIK!”. Update exclusiv

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Denis Drăguș (27 ani) a răspuns pozitiv la oferta lui Gigi Becali. Atacantul este hotărât să-și rezolve problemele cu turcii și să semneze un contractul cu FCSB.

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a vorbit despre situația transferului lui Denis Drăguș la FCSB. „Domne, vă dau cuvântul de onoare că nu știu. M-a sunat cineva de la FANATIK să-mi spună că și-a dat acordul. Deduc că ei au aflat primii. Eu așteptam acordul de la el. De la mine se știe tot. Pentru ce să-l mai sun eu? Eu m-am bucurat că am aflat”, a declarat Gigi Becali, în direct la

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La scurt timp după ce a închis telefonul, patronul roș-albaștrilor a cerut să intre iar în direct și a dezvăluit ce a vorbit cu Marius Șumudică, nașul lui Denis Drăguș. „Am vorbit cu Șumudică. Mi-a zis că o să vină, că mai așteaptă niște lucruri de la echipa lui. El, 90% vine la FCSB. Așa mi-a spus Șumudică. Acum mai are niște lucuri de rezolvat cu ăia, cu nu vrea să renunțe la bani. Șumi mi-a zis că se va rezolva”, a adăugat Gigi Becali.

Denis Drăguș a acceptat oferta lui Gigi Becali de a semna cu FCSB

Gigi Becali este pe punctul să dea cea mai tare lovitură Omul de afaceri l-a convins pe Denis Drăguș să accepte oferta de a reveni în România, la FCSB. Din informațiile obținute de FANATIK, atacantul naționalei și-a dat acordul verbal de a juca pentru gruparea roș-albastră și urmează să-și încheie socotelile cu turcii pentru a-și rezilia contractul.

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Dennis Drăguș mai are contract cu Trabzonspor până în vara lui 2030, dar internaționalul român nu mai intră în planurile antrenorului Fatih Tekke. În cazul în care va ajunge la FCSB, atacantul român va fi al 3-lea transfer din acest mercato pentru clubul lui Sosirea fostului mijlocaș de la Dinamo a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK.

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Ce sumă colosală de bani i-a pregătit Gigi Becali lui Denis Drăguș

Latifundiarul din Pipera îi va da un salariu de un milion de euro pe an internaționalului român. Pentru ca suma să ajungă la 1,5 milioane, patronul FCSB este dispus să îi acorde cea mai mare primă pe care a oferit-o vreodată: Bonus de 500 de mii de euro, dacă la anul ia titlul si intră în grupele Champions League.

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Denis Drăguș nu s-a adaptat deloc la Trabzonspor, motiv pentru care a hotărât să ia în calcul revenirea în SuperLiga României. Atacantul preferat al lui Gigi Becali s-a transferat la gruparea de pe Papara Park în vara lui 2024, atunci când Trabzon a plătit 1,7 milioane de euro pentru a îl achiziționa de la Standard Liege. De atunci, Drăguș a jucat la Trabzonspor doar 26 de meciuri și a reușit să marcheze 3 goluri și să dea 1 assist. În sezonul precedent, Denis Drăguș a fost împrumutat la două echipe, Eyupspor și Gaziantep.