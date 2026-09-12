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Denis Drăguș a vorbit, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, despre perioada în care . Atacantul a povestit despre discuțiile purtate cu Florin Tănase înaintea transferului, despre vacanța petrecută alături de acesta, Florinel Coman și Risto Radunovic, dar și despre sfaturile primite înainte de a face pasul către formația roș-albastră.

Denis Drăguș și-a dorit să îl aibă pe Tănase alături la FCSB

Înainte ca Denis Drăguș să semneze cu FCSB, atacantul a petrecut o parte din vacanță alături de Florin Tănase, Florinel Coman și Risto Radunovic. În grupul lor au existat și glume legate de posibilitatea ca fotbaliștii să ajungă să fie colegi la București.

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Drăguș recunoaște că ideea i-ar fi plăcut, însă știa că lucrurile se pot schimba foarte repede în fotbal. Iar acest lucru s-a întâmplat chiar înainte ca el să înceapă aventura la FCSB: „Ne gândeam, mai glumeam. Normal că era ceva foarte frumos pentru toți, dar în fotbal nu poți să știi niciodată ce se poate întâmpla. Nu știi de la o zi la alta, dar de la o lună?”, a spus Drăguș, în exclusivitate pentru FANATIK.

Plecarea lui Tănase la Omonia l-a surprins pe Drăguș

Florin Tănase a ales în cele din urmă să meargă în Cipru, la Omonia Nicosia, iar decizia sa l-a surprins, oarecum, pe Denis Drăguș. Atacantul a recunoscut că a glumit cu bunul său prieten pe seama faptului că, după un deceniu petrecut la FCSB, acesta a plecat chiar în momentul în care el a revenit în România. Drăguș spune, însă, că alegerea sa de a semna cu FCSB nu a depins de prezența lui Tănase. Chiar dacă și-ar fi dorit să îl aibă coleg, decizia a fost luată după analizarea tuturor factorilor care au contat pentru cariera sa.

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„M-a surprins, da. I-am și spus că a stat 10 ani și când am venit eu a plecat (n.r. râde). Cum am spus, face parte din viața de fotbalist și important este ca și el să fie bine, să se simtă bine acolo și să se bucure de fotbal. Asta e important. Clar mi-ar fi plăcut mai mult să fie aici, dar decizia pe care am luat-o ținea de mai mulți factori, nu doar că era el aici. Când ești fotbalist, e greu să iei o decizie în funcție de un jucător sau altul, dar clar mi-ar fi plăcut să fie aici”, a continuat atacantul lui FCSB.

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Ce i-a spus Florin Tănase despre Gigi Becali și suporterii FCSB

Chiar dacă nu a mai rămas la FCSB, Florin Tănase a avut un rol important în pregătirea psihică a lui Denis Drăguș pentru noua experiență. Cei doi au continuat să vorbească, iar atacantul a primit de la fostul internațional român mai multe informații despre ceea ce îl așteaptă la formația roș-albastră.

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Tănase i-a vorbit inclusiv despre presiunea suporterilor și , două dintre aspectele despre care Drăguș știa deja că vor avea o importanță majoră la noua sa echipă: „Da, am vorbit cu el. Vorbeam și înainte și mi-a spus la ce să mă aștept din punct de vedere al suporterilor, al patronului. Am urmărit fotbalul românesc, știam la ce să mă aștept, dar m-a ajutat cu multe sfaturi”, a mai dezvăluit Denis Drăguș.