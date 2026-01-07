Denis Drăguș a ajuns în Antalya și va fi coleg cu alți doi români: „Mă bucur că s-a rezolvat!”. Video

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș (26 de ani) s-a întors la Gaziantep, club pentru care a mai evoluat în perioada 2023-2024. El a ajuns în Antalya și va merge direct în cantonamentul echipei lui Burak Yilmaz.

Denis Drăguș s-a întors la Gaziantep!

Miercuri, 7 ianuarie, Denis Drăguș a aterizat în Antalya, acolo unde este cantonamentul noii sale echipe, Gaziantep. Internaționalul român a renunțat la împrumutul la Eyuspor și a fost împrumutat pentru a doua parte a sezonului la formația la care evoluează deja Deian Sorescu și Alexandru Maxim.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș e la al doilea descălecat la Gazinatep, club la care a explodat sub comanda lui Marius Șumudică în perioada 13 septembrie 2023 – 30 iunie 2024. La Gaziantep, Drăguș va fi antrenat acum de un alt atacant. Este vorba de Burak Yilmaz (40 de ani), fost golgheter și căpitan al naționalei Turciei, care l-a dorit extrem de mult pe fotbalistul român în vârstă de 26 de ani.

„Bucuros. Mă bucur că am ajuns în sfârșit. Nu sunt încă gata toate documentele din ce am înțeles, dar sper că o să fie totul ok și d-abia aștept să încep că nu a fost ușor ce s-a întâmplat în această perioadă. Nu doar pentru mine, toată situația de la club.

ADVERTISEMENT

Au fost probleme, din păcate au fost arestați. Situația n-a fost chiar una ok, dar sper să fie ok în continuare și să mă întorc unde m-am simțit extraordinar. Nu vreau să vorbesc mai multe. Important e că sunt aici și sper să fie totul ok și să dăm drumul la treabă cât mai repede. D-asta mă bucur că am venit cât mai repede și sunt gata cât mai repede.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cu Sorescu sau cu Maxim în cameră?) Sper că singur! (n.r. – râde) Nu. Data trecută am stat cu Deian, cred că o să continuăm la fel. Sper să ne meargă bine.

Ai vorbit cu Burak Yilmaz? El e motivul pentru care am venit. Și că m-am simțit foarte bine acolo. Dar lucrând cu un nume atât de mare, cu o legendă, e o onoare și sper să răsplătesc încrederea, pentru că am avut discuții și m-a impresionat modul lui de a vedea lucrurile și fotbalul și tot.”, a declarat Denis Drăguș.

ADVERTISEMENT

În prima parte a sezonului, când Denis Drăguș a bifat doar 12 prezențe în Super Lig și nu a reușit să marcheze niciun gol. Drăguș a vorbit și despre echipa națională. Atacantul e suspendat pentru semifinala barajului cu Turcia, după ce a luat roșu în Bosnia.

„Sper să se judece corect, am văzut că s-a făcut apel, sper să se analizeze bine faza și să pot juca. E imprudență, dar nu e niciun moment vorba de intenție și sper să se ia asta în calcul. Cu siguranță! Altfel nu ne-am mai prezenta. Eu sunt încrezător. Am arătat că putem să batem și echipe mari. Au o echipă foarte puternică, cum au fost și Ucraina, Elveția sau Austria, așa că putem să ne calificăm.

Ei pleacă favoriți, joacă acasă, e normal să fie încrezători, dar nu le va fi ușor. Mă bucur dacă ei cred că deja sunt calificați. Vom vedea după meci.

(n.r. CM e visul suprem?) Mai are rost întrebarea? Clar. Pentru toți e un vis și ne gândim în fiecare moment la meciurile din martie. Ne imaginăm cum ar fi să fim din nou acolo. Am face lumea fericită și acest lucru este cel mai important.

(n.r. – Cum va fi pe stadionul lui Beșiktaș?) Ca decibeli e ceva incredibil. Foarte greu te auzi coleg cu coleg pe teren. O să fie destul de dificil. O să fie incendiar, dar e un meci care trebuie trăit, un meci frumos, un meci de care sper să ne amintim plăcut”, a adăugat atacantul.

Mesaj pentru Marius Șumudică direct din Antalya

La final, Drăguș a avut un mesaj și pentru Marius Șumudică. . „Mă bucur pentru el. Nu e ușor să ajungi într-un campionat ca al Arabiei Saudite, un campionat puternic, în care s-a investit mult.

Cred că e important și pentru România și pentru toți antrenorii să facă treabă și cred din tot sufletul că va reuși. O să își îndeplinească obiectivul”, a conchis Drăguș.

Denis Drăguș poate debuta împotriva viitoarei adversare a FCSB-ului

Denis Drăguș ar putea debuta rapid la noua sa echipă. Vineri, 9 ianuarie, Gaziantep are meci amical cu FC Argeș. își încarcă bateriile pentru etapa a 22-a din SuperLiga.

Vineri, 16 ianuarie, campionatul României se reia cu un super meci. FC Argeș – FCSB va începe la ora 20:30 și se va disputa pe stadionul din Mioveni.

35 de meciuri, 15 goluri și 2 pase decisive a avut Denis Drăguș în precedenta aventură la Gaziantep

3 milioane de euro este cota de piață a atacantului român pe transfermarkt.com