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Denis Drăguș a revenit în România după mai multe sezoane petrecute în străinătate, iar alegerea sa a fost una care a venit cu o încărcătură specială. Atacantul a explicat într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK cum a ajuns să spună „da” celor de la FCSB și ce a cântărit decisiv în hotărârea de a se întoarce acasă.

Familia a avut un rol important în decizia lui Denis Drăguș

Pentru Denis Drăguș, revenirea în România nu a fost doar o decizie profesională. Atacantul a dezvăluit că reacția fiicelor sale a făcut ca alegerea să devină mult mai ușoară, după ani în care familia s-a obișnuit cu viața departe de casă. Drăguș a recunoscut că a trecut prin numeroase experiențe în străinătate și că și-a dorit să accepte o provocare complet diferită. Faptul că urma să joace în România, în fața propriilor suporteri și pentru un club cu o presiune uriașă, a contat în alegerea sa.

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„Nu a fost atât de grea decizia. Când au auzit fetele mele că ar fi o variantă să vin în România și mi-au zis că asta ar fi cea mai bună veste din viața lor, atunci mi-a fost mult mai ușor să iau decizia. Sincer, am trecut prin multe experiențe pe afară, în străinătate și mi-am dorit, să zic așa, să accept și provocarea asta și să încep să descopăr cum e să joci pentru cea mai importantă echipă din România.

Chiar mi-am dorit. Nu a fost ușor, pentru că era ceva diferit să joc acasă. Eu eram obișnuit să fiu mereu plecat, dar am luat decizia cu sufletul împăcat, cu inima deschisă și cu mare dorință de a începe această provocare”, a declarat Denis Drăguș, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Bunicul stelist, amintirea care l-a făcut pe Drăguș să privească altfel transferul

are și o componentă sentimentală. În copilărie, atacantul urmărea meciurile Stelei alături de bunicul său, iar transferul la FCSB i-a readus în minte acele momente. Drăguș a povestit că, în urmă cu aproximativ două decenii, nici măcar nu își imagina că va ajunge într-o zi să îmbrace tricoul formației pe care o urmărea împreună cu bunicul său. Acum, atacantul spune că s-a gândit la ce ar fi însemnat pentru acesta să-l vadă în tricoul roș-albastru.

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„Da, când eram mic urmăream alături de el meciurile Stelei. Acum vreo 20 de ani nu mă gândeam și nu realizam că voi putea fi în momentul ăsta, dar a fost un moment frumos când m-am gândit și mi-am imaginat că astăzi m-ar vedea îmbrăcând tricoul Stelei”, a continuat atacantul lui FCSB.

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Presiunea de la FCSB l-a atras pe Denis Drăguș

Dincolo de legătura cu România și de povestea familiei, . Atacantul consideră că noua sa echipă îi poate oferi exact provocarea pe care o căuta după perioada petrecută în străinătate. În plus, faptul că FCSB este un club cu tradiție europeană și cu o presiune constantă din partea suporterilor a reprezentat un argument important pentru atacant.

„Am venit aici pentru că este total altceva. Nu știu dacă mai e în altă parte experiența pe care o poți trăi aici la nivel de presiune, de suporteri, de anvergură europeană și tot ce înseamnă acest club. Cred că e locul cel mai potrivit dacă vrei o provocare. Faptul că eram și acasă, că este cea mai importantă echipă din România m-a ajutat să iau această decizie în detrimentul altor formații”, a mai adăugat Drăguș.

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Un alt element important în alegerea lui Denis Drăguș a fost relația începută cu Gigi Becali. Atacantul susține că negocierile nu au fost dificile și că încrederea pe care patronul FCSB i-a acordat-o încă de la început a avut un rol decisiv în hotărârea de a accepta transferul: „Nu, nu au fost dure. Îi mulțumesc și dânsului pentru încredere, pentru că ăsta a fost un factor decisiv în decizia mea. Mi-a arătat multă încredere și asta te face mereu să vrei să răsplătești și cu atât mai mult îmi doresc să dau tot, ca să pot să răsplătesc încrederea tuturor.”