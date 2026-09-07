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La scurt timp după ce și-a rezolvat situația cu Trabzonspor, Denis Drăguș avea pe masă două oferte foarte interesante. Una de la FCSB, unde Gigi Becali îl aștepta ca pe pâinea caldă, – și una din Bulgaria, de la Levski Sofia, formație care joacă în supergrupa de Europa League și care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din drumul către Liga Campionilor în această vară.

Denis Drăguș s-a sfătuit cu Edi Iordănescu

Atacantul român era nehotărât între cele două oferte. Prima era superioară din punct de vedere financiar, a doua îi oferea oportunitatea de a evolua pe o scenă europeană importantă. Însă, cel care l-a ajutat să încline decisiv balanța către FCSB a fost Edi Iordănescu, fostul lui antrenor de la echipa națională.

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Cei doi au rămas în relații foarte bune, așa că pentru Denis Drăguș a contat foarte mult părerea lui Edi Iordănescu, antrenor actualmente rămas fără echipă. Când toată lumea credea că va alege aventura din Europa League, atacantul a cotit către FCSB și Gigi Becali.

„(n.r. – Îl cunoşti bine pe Drăguş. A făcut bine că a venit la FCSB?) Nu e un răspuns uşor, pentru că nu vorbeam să vorbesc fără să am acordul lui, dar îmi asum asta. Dacă se supără pe mine, are tot dreptul, dar sunt sigur că în maxim 24 de ore îi trece. Am vorbit cu el şi cu o seară înainte şi cu două seri înainte de a lua această decizie şi era foarte frământat. M-a sunat, eu eram plecat din ţară. Un băiat foarte echilibrat, un băiat înţelept, un fotbalist foarte bun, cu foarte bune calităţi, cu care eu am lucrat extraordinar de bine şi am performat”, a declarat Edi Iordănescu, conform .

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De ce i-a recomandat fostul selecționer să aleagă FCSB

Edi Iordănescu recunoaște că l-a simțit pe Salzburg (Austria), NEC Nijmegen (Țările de Jos), Viktoria Plzen (Cehia) și Jagiellonia (Polonia). Era o șansă uriașă pentru jucătorul român să strălucească și, de ce nu, să prindă un transfer mai avantajos din toate punctele de vedere.

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„Era frământat pentru că, da, a primit o ofertă extraordinară din partea FCSB-ului, dar mai avea şi o altă variantă, o echipă de cupe europene, angrenată în cupele europene, pe care o ştiţi şi voi, şi era un pic nehotărât. Eu mi-am spus punctul de vedere şi i-am recomandat cu toată căldura, la efortul financiar care s-a făcut din partea FCSB-ului, să vină şi să-şi pună amprenta pe tot ce înseamnă parcursul ulterior al echipei, pentru că mai are de dat şi de luat multe de la fotbal. Sunt sigur că în maxim un an poate să aibă din nou oferte foarte bune şi să se reactiveze şi în plan internaţional”, a completat Edi Iordănescu.