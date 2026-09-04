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și a făcut deja o alegere extrem de importantă: atacantul va purta tricoul cu numărul 10, rămas liber după plecarea lui Florin Tănase. Informația a fost dezvăluită de Cristi Coste, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care a precizat că Drăguș se află deja la Berceni pentru a intra cât mai repede în ritm cu tot ce înseamnă FCSB.

Denis Drăguș, noul decar al FCSB

Numărul 10 vine cu o responsabilitate importantă la FCSB, mai ales după ce a fost purtat de Florin Tănase, fostul căpitan al echipei. Cristi Coste a dezvăluit că Drăguș a ales deja tricoul și a punctat că mutarea este una importantă inclusiv din punct de vedere al imaginii.

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„După informația privind oferta de la Levski, mai avem încă una foarte interesantă. Denis Drăguș și-a ales tricoul cu care va juca la FCSB. El și-a ales tricoul cu numărul 10, cel pe care l-a purtat până săptămâna trecută fostul căpitan, Florin Tănase. În aceste momente este la Berceni, își ia și măsurile de echipament. Deci îl vom vedea jucând la FCSB cu numărul 10, un număr greu. Și ca imagine pică bine și pentru el și pentru FCSB acest tricou cu număr 10, chiar și pentru echipa națională e bine.

Dacă va juca până la convocare, informațiile dinspre Hagi sunt că 100% va fi convocat, pentru că vor fi și patru meciuri, are și timp să-și intre în ritm. De antrenat s-a antrenat cu Trabzon, dar una este să faci antrenamente, una e să joci. Salariul lui Drăguș la FCSB, deși încearcă unii să ne explice de prime de instalări și așa mai departe, va fi de 1 milion de euro“, a dezvăluit Cristi Coste, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Drăguș preia un tricou cu greutate

Marius Mitran a vorbit și el despre , considerând că atacantul este obișnuit cu responsabilitatea pe care o presupune tricoul cu numărul 10, după perioada petrecută la Academia lui Gheorghe Hagi.

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„Da, un număr foarte greu. El a crescut la școala lui Hagi, la Academie, știe ce înseamnă decarul. Nu va lăsa Gigi Becali „diamantul“ ăsta să stea pe bancă (n.r. la derby-ul Dinamo – FCSB), nu are răbdare“, a spus și Marius Mitran.