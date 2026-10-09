Denis Drăguș a dat verdictul după coșmarul trăit de naționala lui Hagi: „Este greu să iasă ceva bun”

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Denis Drăguș (27 de ani) a făcut parte din lotul de 33 de fotbaliști convocați de Gică Hagi (61 de ani) pentru acțiunea naționalei din septembrie/octombrie, însă s-a accidentat chiar la ultimul meci dinaintea pauzei și nu a mai putut onora convocarea. „Tricolorii” lui Hagi au pierdut toate cele patru meciuri din Liga Națiunilor, însă atacantul celor de la FCSB este încrezător că naționala se poate califica la EURO 2028, mai ales că în mandatul lui Edi Iordănescu situația era similară cu cea din prezent. Totodată, el crede că va fi foarte greu să evoluăm dacă vom continua să fim pesimiști și să vedem doar lucrurile negative din prestațiile naționalei.

Denis Drăguș, surprins de rezultatele negative ale României

În cele patru meciuri ale României (Două cu Suedia, unul cu Bosnia & Herțegovina și unul cu Polonia), elevii lui Gheorghe Hagi nu au obținut niciun punct, au înscris doar 3 goluri și au încasat 13, cea mai drastică înfrângere fiind cea de la Varșovia, contra Poloniei, când naționala lui Lewandowski s-a impus cu 6-0, iar fostul vârf de la Barcelona și Bayern a înscris primul hat-trick la națională după 7 ani.

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Denis Drăguș, unul dintre „tricolorii” importanți care s-a declarat surprins de contraperformanța naționalei, însă este sigur că nu vom putea avea rezultate mai bune dacă vom continua să scoatem în față doar lucrurile negative: „Nu mă aşteptam să aibă aceste rezultate, dar cred că atunci când intri într-o perioadă mai puţin bună, acest lucru i se poate întâmpla oricărei echipe. S-a mai întâmplat în Liga Naţiunilor, acum trei ani, când am avut tot aşa o serie de patru meciuri mai puţin bune, după care a urmat calificarea la EURO.

Sunt momente în viaţa unei echipe în care treci prin perioade mai proaste sau îţi este greu să te ridici, dar se poate întâmpla. Au fost şi anumite decizii de arbitraj, iar contextul a fost puţin nefavorabil în această perioadă. Totuşi, am încredere în domnul Hagi, că poate să facă lucrurile bine, să crească echipa şi să o ducă la un nivel foarte bun. M-a surprins, într-adevăr, dar nu mi-a scăzut deloc încrederea!

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Cred că, în general, noi, ca români, suntem puţin negativişti şi că acest lucru nu ne poate face prea mult bine. În momentul în care vezi doar părţile rele, este greu să iasă ceva bun. Cred că, din punctul acesta de vedere, avem mult de progresat. Asta e bine la fotbal: poţi face uitat ceea ce ai făcut greşit. Clar, dacă facem două meciuri bune, este un lucru pozitiv şi putem începe apoi campania de calificare cu un alt moral”, a declarat Denis Drăguș, conform

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Atacantul FCSB este optimist cu privire la calificările pentru EURO 2028

Din păcate, Pentru „tricolori” nu va mai fi atât de ușor să se califice la turneul final din Regatul Unit, întrucât regulile s-au schimbat față de acum 4 ani. Acum, locul 2 în grupa preliminară nu-ți mai asigură calificarea directă la turneul final. Doar cele mai bune 8 echipe de pe locurile 2 merg mai departe, în timp ce ultimele 4 vor disputa un baraj. Un alt lucru negativ pentru noi este acela că am picat în urna a treia valorică, ceea ce înseamnă că vom avea nevoie de o șansă uriașă pentru a obține un parcurs accesibil.

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Dacă vom avea ghinion, atunci România ar putea fi în aceeași grupă cu Spania și Elveția sau Franța și Norvegia, iar misiunea elevilor lui Hagi ar fi extrem de dificilă. Totuși, Denis Drăguș speră că naționala va face o figură frumoasă și că Gheorghe Hagi poate obține această calificare. „(n.r. Cu Hagi la EURO?) Cu siguranţă! Nu ştiu dacă poţi să construieşti sau să faci lucruri pozitive de azi pe mâine. Cred că trebuie să fim mult mai echilibraţi în modul în care gândim şi vedem lucrurile. Trebuie să avem echilibru”, a declarat Denis Drăguş pentru sursa citată anterior.