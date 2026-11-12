Sport

Denis Drăguș a ieșit din antrenamentul FCSB. Unde a ajuns în miez de noapte. Exclusiv

Alex Bodnariu, Cristi Coste
12.11.2026 | 06:30
Denis Dragus a iesit din antrenamentul FCSB Unde a ajuns in miez de noapte Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Probleme pentru Reghecampf! Denis Drăguș nu a putut termina antrenamentul. Ce s-a întâmplat în miez de noapte. Foto: SportPictures
Denis Drăguș le dă din nou emoții celor de la FCSB! Atacantul a întrerupt antrenamentul de miercuri, iar FANATIK a aflat ce s-a întâmplat în miez de noapte.
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Denis Drăguș (27 de ani) le dă din nou emoții celor de la FCSB! Atacantul a acuzat probleme medicale la antrenamentul de miercuri și nu a mai putut continua pregătirea. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, internaționalul român a ajuns în miez de noapte la un cabinet medical, pentru a afla cât de serioasă este problema.

Denis Drăguș a ieșit din antrenamentul FCSB! Atacantul a acuzat dureri la adductori

Probleme pentru Denis Drăguș! FCSB a efectuat miercuri primul antrenament după venirile lui Mihai Pintilii și Costin Curelea în staff-ul tehnic condus de Laurențiu Reghecampf, așa cum FANATIK a anunțat. Cei doi au început oficial munca la baza din Berceni, însă ședința de pregătire nu a decurs conform planului pentru toți fotbaliștii.

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Din informațiile obținute de site-ul nostru, Denis Drăguș nu a reușit să ducă antrenamentul până la capăt. Atacantul a acuzat dureri în zona adductorilor și a decis să oprească pregătirea pentru a nu agrava o posibilă accidentare. Situația a provocat îngrijorare în staff-ul roș-albaștrilor, mai ales că internaționalul român a revenit recent pe teren după o perioadă lungă de indisponibilitate.

Denis Drăguș a ajuns la medic în miez de noapte!

Problemele acuzate la antrenament nu au fost trecute cu vederea. FANATIK a aflat că Denis Drăguș s-a prezentat în cursul nopții la un cabinet medical, unde a mers pentru a efectua investigații suplimentare. Fotbalistul a vrut să afle exact de unde provin durerile și dacă există riscul să fie nevoit să ia o nouă pauză.

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Norocul celor de la FCSB este că SuperLiga se află în pauza provocată de meciurile echipelor naționale. Laurențiu Reghecampf are astfel la dispoziție câteva zile pentru a gestiona situația atacantului, fără presiunea unui meci oficial în viitorul apropiat. Dacă investigațiile nu vor scoate la iveală o leziune serioasă, Denis Drăguș ar putea fi recuperat până la reluarea campionatului.

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Îngrijorare la FCSB! Denis Drăguș, urmărit de probleme medicale

Transferat la FCSB la începutul lunii septembrie, atacantul a avut parte de un debut de sezon complicat. Pe 19 septembrie, în partida pierdută cu Universitatea Craiova, scor 0-5, internaționalul român a părăsit terenul accidentat, după numai 42 de minute. Diagnosticul a fost de entorsă la genunchi, iar Drăguș a ratat inclusiv meciurile echipei naționale.

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După mai multe săptămâni de recuperare, Drăguș a revenit pe gazon în partida cu Universitatea Cluj, pierdută de FCSB cu 0-1, în care a bifat 23 de minute. Laurențiu Reghecampf intenționa să-i ofere treptat tot mai mult timp de joc, pentru a-l readuce la capacitate maximă. Atacantul a fost titular și în duelul cu Corvinul Hunedoara, pierdut de roș-albaștri. Actualele dureri la adductori nu par să aibă legătură cu accidentarea suferită anterior la genunchi, însă reprezintă un nou semnal de alarmă pentru FCSB.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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