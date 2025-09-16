Denis Drăguș a intrat pe teren alături de fiica lui, Gloria. Ce mesaj emoționant a postat Vanessa, soția fotbalistului. „Va rămâne un moment unic”

Moment emoționant pentru Denis Drăguș. Fotbalistul a intrat pe teren alături de fiica sa, Gloria. Vanessa, soția lui, a fost cea care a surprins totul în imagini. Iată ce mesaj emoționant a postat aceasta!

Denis Drăguș și fiica lui, Gloria, împreună pe terenul de fotbal

Pe 13 septembrie, Denis Drăguș a intrat pe teren în cadrul meciului dintre Eyupspor și Galatasaray, în a cincea etapă din Superliga Turciei. Denis Drăguș a evoluat ca titular pentru Eyupspor, însă nu a reușit să marcheze niciun gol la poartă. Totuși, meciul a fost unul special pentru el.

Denis Drăguș a trăit unul dintre cele mai importante momente din cariera sa. , Gloria. A fost o ocazie specială pentru el și va rămâne, cu siguranță, una dintre cele mai frumoase amintiri ale sale.

Momentul unic a fost surprins în imagini de soția fotbalistului, Vanessa Drăguș. Ea a fost cea care i-a pozat pe Denis și pe Gloria pe teren, dar și cea care a împărtășit imaginile cu fanii. Alături de pozele speciale, Vanessa Drăguș a scris un mesaj emoționant.

„Uneori, o simplă atingere a mâinii poate cuprinde toate emoțiile din lume. Ieri, Gloria a pășit pentru prima dată pe teren, ținându-se de mână cu tăticul ei. Inima ei mică bătea de mândrie, iar ochii îi străluceau de bucurie.

Mai târziu a venit la mine și mi-a șoptit: „Am reușit, am reușit… am fost lângă tati.” Pentru ea, fiecare meci înseamnă mai mult decât un joc — este un vis, un miracol, o șansă de a fi alături de cel pe care îl vede ca pe cel mai mare supererou din lume: tăticul ei.”, a scris Vanessa Drăguș, pe Instagram.

Câți copii au Denis Drăguș și Vanessa

Denis Drăguș se poate considera un bărbat împlinit pe toate planurile. Fotbalistul are o familie superbă, iar frumoasa Vanessa îi este mereu alături. au împreună două fetițe, pe Gloria și pe Derya-Sarah.

Într-un interviu mai vechi, Denis Drăguș a recunoscut că una dintre cele mai mari dorințe ale sale a fost să devină părinte încă de tânăr. Destinul a lucrat pentru el, iar în prezent, acesta se poate lăuda cu două fetițe minunate.

„După ce-am trăit prima naștere, a Gloriei, deja, la 24 de ani, mă simțeam mai mult decât pregătit pentru al doilea copil. Eu mi-am dorit mereu să am copii de tânăr, ca să fiu cât mai apropiat de vârsta lor.

Să crească alături de un tată tânăr, să ne putem înțelege mai ușor poate, să mă pot adapta. Iar apoi, pe viitor, să fiu în putere cât mai mult ca să îmi pot ajuta copiii. Asta mi-am dorit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că a dat să fie așa!”, spunea Denis Drăguș potrivit

Denis Drăguș și Vanessa sunt îngeri pentru alți copii cu nevoi speciale

Cei care îi urmăresc pe Denis Drăguș sau pe Vanessa pe Instagram sigur au observat că cei doi au o familie numeroasă. Totuși, puțini sunt cei care știu adevărată lor poveste și anume, faptul că cei doi mai au grijă de alți copii cu nevoi speciale.

În urmă cu ceva timp, Codin Maticiuc a fost cel care a expus povestea Vanessei și a lui Denis Drăguș. Cei doi au demonstrat că au o inimă atât de mare și un suflet atât de bun, încât au decis să aibă grijă și să le ofere dragostea lor altor copii care chiar au nevoie.

Copiii cu nevoi speciale sunt adoptați de Sarah Nicole, o americancă stabilită în România. Deși a avut parte de multe momente dificile, americanca nu a renunțat nicio secundă, ba chiar a decis să adopte mai mulți copii pe care statul român îi consideră „inadoptabili”.

Deși au un program aglomerat, Vanessa și Denis Drăguș au mereu grijă de copiii cu nevoi speciale și sunt prezenți în viața lor. Micuții au fost cu toții botezați și se bucură de toată iubirea și atenția din partea familiei Drăguș.