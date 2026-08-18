Sport

Denis Drăguș a mai primit o lovitură! Anunțul oficial venit din Turcia

Ruptură totală între Denis Drăguș și Trabzonspor! Internaționalul român dorit de Gigi Becali la FCSB a mai primit o veste proastă, după ce turcii refuză să-i ofere banii ceruți pentru rezilierea contractului
Ciprian Păvăleanu
18.08.2026 | 23:05
Denis Dragus a mai primit o lovitura Anuntul oficial venit din Turcia
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Denis Drăguș nu a fost trecut pe lista UEFA a lui Trabzonspor. Foto: Hepta.ro
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Denis Drăguș (27 de ani) nu mai are viitor la Trabzonspor, iar lucrurile devin din ce în ce mai clare. Clubul turc și-ar dori să-i rezilieze contractul internaționalului român, însă pretențiile sale sunt mult prea ridicate pentru ceea ce își doresc cei de la Trabzonspor. Formația turcă începe în cupele europene din play-off-ul Europa League, iar Denis Drăguș nu a fost trecut pe lista UEFA.

Denis Drăguș, OUT de pe lista UEFA a lui Trabzonspor

Deși antrenorul lui Trabzonspor se confruntă cu mai multe accidentări la echipă, acest lucru nu l-a făcut să-i ofere o șansă lui Denis Drăguș. Internaționalul român dorit de FCSB nu a fost în lot nici măcar la meciurile amicale și nu se află nici pe lista UEFA trimisă de turci pentru play-off-ul Europa League, contra lui Ferencvaros.

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Totuși, turcii ar mai putea adăuga doi jucători cu 24 de ore înaintea partidei, în caz de urgență. Lotul lui Trabzonspor este format din mai mulți jucători vedetă și arată în felul următor: Onana, Ahmet Doğan, Samet, Savic, Mustafa, Cabral, Pina, Cenk, Nwaiwu, Muçi, Ozan, Bouchouari, Malinovski, Folcarelli, Melih, Salah, Umut, Onuachu, Mitongo, Aral, Saviolo, Metehan.

Denis Drăguș le-a cerut 3 milioane de euro celor de la Trabzonspor pentru a rezilia contractul

Prestațiile sale bune de la Gaziantep i-au adus un contract foarte bun la Trabzonspor. Atacantul român a semnat pe 4 ani cu formația turcă, iar salariul său stagional este de 1,5 milioane de euro. Deoarece mai are contract valabil pentru doi ani, Denis Drăguș a solicitat toate salariile din următorii doi ani pentru a rezilia înțelegerea, adică 3 milioane de euro, însă conducerea lui Trabzonspor i-a oferit doar 600.000 de euro, sumă de care românul nici nu vrea să audă.

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Dacă nu-și va rezolva problema cu clubul, cel mai probabil Drăguș va continua să fie împrumutat, la fel cum s-a întâmplat și în stagiunea precedentă. Problema este că el nu mai prezintă interes pentru formațiile din Superliga Turciei, după ce în sezonul precedent a eșuat atât la Eyupspor, cât și la Gaziantep, echipe pentru care nu a marcat niciun gol. Recent, presa turcă a dezvăluit că Drăguș a fost propus nou-promovatei Erzurumspor, însă micuța echipă nu a fost interesată de serviciile sale.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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