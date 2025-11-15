Sport

Denis Drăguș a plecat de la interviu când a fost comparat cu Prunea după gafa din Bosnia – România 3-1. „Eu am venit să îmi prezint scuze”

Denis Drăguș, eliminat la doar două minute după ce a intrat pe teren în Bosnia - România 3-1, a părăsit interviul când a fost comparat cu Prunea pentru greșeala comisă în meciul cu Bosnia
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
16.11.2025 | 01:12
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
Denis Drăguș și-a turnat cenușă în cap după Bosnia - România 3-1
Denis Drăguș a fost, din nefericire, personajul negativ al meciului pe care România l-a pierdut cu 1-3 la Zenica, în fața Bosniei. Atacantul a văzut cartonașul roșu la doar două minute după ce a intrat pe teren, iar la final a venit în fața reporterilor pentru a-și cere scuze.

România, din ce în ce mai departe de Campionatul Mondial

România avea 1-0 la Zenica în minutul 66, moment în care Mircea Lucescu a decis să îl scoată de pe teren pe marcatorul golului, Daniel Bîrligea, și să îl arunce în luptă pe Denis Drăguș, în dorința de a aduce un plus de prospețime pe contraatac.

Schimbarea s-a dovedit una total neinspirată. La doar două minute după modificare, Denis Drăguș a fost trimis la vestiare după o intrare cu piciorul sus, iar ulterior naționala României a încasat trei goluri și merge la baraj, acolo unde va întâlni adversari din prima urnă valorică.

La finalul partidei, Denis Drăguș a ales să vorbească cu presa din propria inițiativă, din dorința de a transmite scuze fanilor din România pentru eliminarea din meciul cu Bosnia. Atacantul, vizibil emoționat, și-a turnat cenușă în cap pentru gestul său din repriza a doua.

„Vreau doar să îmi prezint scuze în fața tuturor, în fața românilor. Îmi pare extrem de rău de ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că am pierdut. În două minute am luat roșu. Îmi cer scuze și aici. Nu mai are rost. Nu sunt alte cuvinte. Sper doar să ne calificăm.

Cred că se puteau întâmpla altfel lucrurile în această campanie. Mergem să ne jucăm ultima șansă. Chiar nu am cuvinte. Nu pot să îmi găsesc cuvintele. Nici nu am văzut faza bine. Am avut impresia că am lovit mingea primul, el a venit din spate. Nu aveam cum să ajung la minge. Nu am vrut să lovesc”, a declarat Denis Drăguș.

Atacantul a ales să plece spre autocar în momentul în care unul dintre reporterii de la Zenica l-a întrebat dacă îl apasă faptul că a intrat în istoria negativă a României după eliminarea din meciul cu Bosnia:

„(N.r. Tocmai ai intrat în istoria negativă a naționalei, din păcate, după un gest nefericit. Cum crezi că vei trece peste acest moment? Fatalmente, Denis Drăguș va intra în istoria naționalei alături de gafa lui Prunea, alături de cornerul lui Dorinel.) Eu am venit să îmi prezint scuze. Văd că încep…”, a mai spus atacantul.

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
