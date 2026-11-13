Denis Drăguș a plecat la Belgrad! Probleme pentru vedeta FCSB. Exclusiv

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Denis Drăguș (27 de ani) se confruntă cu noi probleme medicale. Vedeta FCSB-ului a acuzat dureri la ultimul antrenament și are nevoie de investigații amănunțite. FANATIK a aflat în exclusivitate ce decizie a luat

Denis Drăguș a plecat să se trateze la „vraciul” Marijana Kovacevic

Din informațiile FANATIK, Denis Drăguș se confruntă cu probleme musculare, astfel că a plecat de urgență la Belgrad pentru a se recupera. FANATIK a aflat că atacantul în vârstă de 27 de ani a făcut deja deplasarea în Serbia pentru tratament.

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FANATIK a dezvăluit în exclusivitate încă de miercuri, 12 noiembrie, că . Din informațiile pe care le-a prezentat site-ul nostru, atacantul a ieșit cu dureri din antrenamentul de aseară. Drăguș a ajuns în miez de noapte la un cabinet medical, pentru a afla cât de serioasă este problema.

Norocul celor de la FCSB este că SuperLiga se află în pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. Laurențiu Reghecampf are astfel la dispoziție câteva zile pentru a gestiona situația atacantului, fără presiunea unui meci oficial în viitorul apropiat. Având în vedere că leziunea musculară nu este una gravă și că poate fi tratată la Marijana, sunt șanse bune ca Drăguș să fie cuperat până la reluarea campionatului.

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Programul FCSB-ului până în decembrie

FCSB va reveni la meciurile din SuperLiga după cele două meciuri ale naționalei României, „dubla” cu Polonia și Bosnia & Herțegovina, pentru care Gică Hagi a convocat un singur jucător de la roș-albaștri, pe portarul Ștefan Târnovanu. Primul meci al echipei lui Laurențiu Reghecampf va fi la Mioveni.

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În prima etapă din returul sezonului regulat, FCSB o va înfrunta pe FC Argeș, formație pe care a învins-o în prima etapă a stagiunii 2026-2027 cu scorul de 1-0. FC Argeș – FCSB va avea loc duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:30. După confruntarea cu piteștenii, FCSB va mai juca un singur meci în luna noiembrie, duelul din etapa a 17-a, pe teren propriu, cu Csikszereda.

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