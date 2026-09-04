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Avem oferta pe care Denis Drăguș a refuzat-o de la Levski pentru a veni la FCSB. „L-a sunat și antrenorul”

Denis Drăguș a ales FCSB, deși a avut o ofertă importantă de la Levski Sofia. FANATIK a aflat salariul oferit de bulgari atacantului român. Toate cifrele.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
04.09.2026 | 11:39
Avem oferta pe care Denis Dragus a refuzato de la Levski pentru a veni la FCSB La sunat si antrenorul
EXCLUSIV FANATIK
FCSB a câștigat lupta pentru Denis Drăguș! Salariul impresionant oferit de Levski Sofia
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Denis Drăguș este noul jucător al celor de la FCSB. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, atacantul român a bătut palma cu Gigi Becali. Fotbalistul a fost dorit și de Levski Sofia, iar site-ul nostru a aflat salariul cu care bulgarii au încercat să-l convingă.

FCSB a câștigat lupta pentru Denis Drăguș! Salariul impresionant oferit de Levski Sofia

Denis Drăguș s-a înțeles cu FCSB și urmează să devină una dintre loviturile importante date de Gigi Becali pe piața transferurilor. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, atacantul român a ajuns la un acord cu formația roș-albastră și este pregătit să revină în SuperLiga. Becali a făcut un efort financiar important pentru a-l aduce pe fotbalistul pe care l-a lăudat în repetate rânduri.

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Drăguș vine la FCSB după mai mulți ani petrecuți în străinătate. Atacantul poate evolua atât în centrul liniei ofensive, cât și în bandă, iar Gigi Becali îl consideră unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români ai momentului. Patronul FCSB a dezvăluit că investiția totală în Drăguș se ridică la aproximativ trei milioane de euro pentru următorii trei ani.

Salariul refuzat de Denis Drăguș pentru a semna cu FCSB! Câți bani îi oferea Levski Sofia

Denis Drăguș a avut o ofertă foarte bună și din Bulgaria. Levski Sofia, formația care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din preliminariile UEFA Champions League, i-a oferit atacantului român un salariu de 600.000 de euro pe an. Fotbalistul a discutat inclusiv cu antrenorul bulgarilor, însă, în cele din urmă, a ales să revină în România și să semneze cu FCSB.

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„Levski a fost aproape să îl ia pe Drăguș. Discuțiile au fost foarte intense. Au oferit 600.000 de euro salariu pentru Denis Drăguș. Oferta este bună pentru nivelul din Bulgaria. Aceasta a fost oferta. Drăguș a discutat cu antrenorul de pe banca lui Levski. L-a sunat și antrenorul. Până la urmă, Drăguș a ales să meargă la FCSB. A avut ofertă reală de la Levski. A ales, în cele din urmă, să vină în România”, a explicat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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