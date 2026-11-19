ADVERTISEMENT

Fără să impresioneze de la venirea la FCSB, Denis Drăguș (27 de ani) speră să spargă gheața la întâlnirea din deplasare cu FC Argeș. Fotbalistul a revenit la antrenamentele echipei după ultima accidentare și este o soluție pentru Laurențiu Reghecampf.

Denis Drăguș a revenit la antrenamente înainte de FC Argeș – FCSB

Problemele medicale s-au ținut lanț de Denis Drăguș după transferul la FCSB. În urmă cu o săptămână, el părăsea ședința de pregătire a ”roș-albaștrilor” din cauza unor , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Staff-ul medical a hotărât să-l trimită imediat la , informație oferită în premieră de FANATIK, iar atacantul s-a pus rapid pe picioare și este apt pentru duelul din weekend cu FC Argeș.

Drăguș a fost prezent la antrenamentul de joi, 19 noiembrie, al celor de la FCSB și s-a pregătit cot la cot alături de coechipierii săi. Mai mult, Gigi Becali a precizat la FANATIK SUPERLIGA că jucătorul va fi titular în jocul de la Mioveni.

ADVERTISEMENT

Câtă răbdare mai are Gigi Becali cu Drăguș

Adus cu surle și trâmbițe de Gigi Becali, Denis Drăguș nu a reușit să marcheze sau să dea vreo pasă de gol în cele patru meciuri jucate în tricoul FCSB. Mai mult, în partida pierdută etapa precedentă în fața Corvinului, atacantul i-a scos peri albi patronului cu egoismul său. Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA, patronul a dezvăluit că i-a transmis lui Reghecampf să stea de vorbă cu jucătorul și și s-a arătat dispus să aibă chiar și el o discuție cu Drăguș.

ADVERTISEMENT

Iar cifrele modeste înregistrate la FCSB ar putea să-i dea mari bătăi de cap internaționalului român. Fostul selecționer Victor Pițurcă a prezis că dacă în 3-4 etape nu va reuși să dea randamentul așteptat, atunci .

ADVERTISEMENT

Clasament SuperLiga

Întâlnirea FC Argeș – FCSB, din etapa a 16-a, prima a returului sezonului regulat din SuperLiga, se va disputa duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:30, la Mioveni. Înaintea acestui joc, ”roș-albaștrii” sunt pe locul 8, cu 21 de puncte, la trei puncte în spatele Farului, care ocupă ultima poziție ce duce în play-off.