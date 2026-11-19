Fără să impresioneze de la venirea la FCSB, Denis Drăguș (27 de ani) speră să spargă gheața la întâlnirea din deplasare cu FC Argeș. Fotbalistul a revenit la antrenamentele echipei după ultima accidentare și este o soluție pentru Laurențiu Reghecampf.
Problemele medicale s-au ținut lanț de Denis Drăguș după transferul la FCSB. În urmă cu o săptămână, el părăsea ședința de pregătire a ”roș-albaștrilor” din cauza unor probleme musculare, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.
Staff-ul medical a hotărât să-l trimită imediat la tratament la Marijana Kovacevic, informație oferită în premieră de FANATIK, iar atacantul s-a pus rapid pe picioare și este apt pentru duelul din weekend cu FC Argeș.
Drăguș a fost prezent la antrenamentul de joi, 19 noiembrie, al celor de la FCSB și s-a pregătit cot la cot alături de coechipierii săi. Mai mult, Gigi Becali a precizat la FANATIK SUPERLIGA că jucătorul va fi titular în jocul de la Mioveni.
Adus cu surle și trâmbițe de Gigi Becali, Denis Drăguș nu a reușit să marcheze sau să dea vreo pasă de gol în cele patru meciuri jucate în tricoul FCSB. Mai mult, în partida pierdută etapa precedentă în fața Corvinului, atacantul i-a scos peri albi patronului cu egoismul său. Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA, patronul a dezvăluit că i-a transmis lui Reghecampf să stea de vorbă cu jucătorul și să-i spună să paseze mai mult și s-a arătat dispus să aibă chiar și el o discuție cu Drăguș.
Iar cifrele modeste înregistrate la FCSB ar putea să-i dea mari bătăi de cap internaționalului român. Fostul selecționer Victor Pițurcă a prezis că dacă în 3-4 etape nu va reuși să dea randamentul așteptat, atunci va începe să aibă probleme cu Gigi Becali.
Întâlnirea FC Argeș – FCSB, din etapa a 16-a, prima a returului sezonului regulat din SuperLiga, se va disputa duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:30, la Mioveni. Înaintea acestui joc, ”roș-albaștrii” sunt pe locul 8, cu 21 de puncte, la trei puncte în spatele Farului, care ocupă ultima poziție ce duce în play-off.