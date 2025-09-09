Sport

Denis Drăguş a rupt blestemul! Goluri de mare atacant în Cipru – România. De când nu mai marcase „tricolorul”

Denis Drăguş a avut un start fulminant de meci cu Cipru. A marcat două goluri în primele 18 minute, reuşind să rupă blestemul, Atacantul nu a mai înscris din luna aprilie.
Marian Popovici
09.09.2025 | 22:24
Denis Dragus a rupt blestemul Goluri de mare atacant in Cipru Romania De cand nu mai marcase tricolorul
SPECIAL FANATIK
Denis Drăguş a rupt blestemul! Goluri de mare atacant în Cipru - România. De când nu mai marcase "tricolorul". Sursa: sportpictures.eu

România a avut un start excelent de meci cu Cipru. „Tricolorii” au marcat de două ori în primele 18 minute în deplasarea de la Nicosia prin Denis Drăguş, atacantul care a fost foarte contestat în actualele preliminarii.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguş a rupt blestemul! Goluri de mare atacant în Cipru – România

Atacantul transferat în această vară la Eyupspor a rupt blestemul meciurilor fără gol marcat şi a deschis scorul în minutul 2. A profitat de o pasă moale înapoi a ciprioţilor, l-a driblat pe portar şi a trimis în poarta goală.

A fost prima reuşită după o pauză de patru luni pentru atacantul naţionalei României. Denis Drăguş a înscris ultima dată într-un meci Fenerbahce – Trabzonspor 4-1, disputat pe 6 aprilie 2025.

ADVERTISEMENT

La naţionala României hiatul a fost şi mai mare. Ultima reuşită în „galben” a venit pe 15 octombrie 2024 în Lituania, scor 2-1. Atunci, Drăguş a marcat golul victoriei naţionalei „tricolore”.

Cum a reacţionat Drăguş după golul marcat cu Cipru!

De altfel, după primul gol marcat, Denis Drăguş s-a pus în genunchi şi a părut că s-a descărcat de presiunea lunilor de ineficacitate. Iar, doar 16 minute mai târziu, atacantul a făcut 2-0 cu o execuţie de fineţe, peste portarul advers.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

Două goluri care l-au eliberat pe Denis Drăguş, care a ratat ocazii importante în precedentele meciuri ale naţionalei. Atacantul a fost criticat mai ales după meciul cu Bosnia-Herţegovina, pierdut cu 0-1 de „tricolori”, pentru ocaziile irosite.

ADVERTISEMENT
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a...
Digisport.ro
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
  • 26 de ani are Denis Drăguş
  • 3.500.000 de euro este cota de piaţă a atacantului
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Șapte partide se joacă...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Șapte partide se joacă acum. Scor șocant în Franța – Islanda!
Un jucător de la FCSB, ca şi calificat la Cupa Mondială din 2026!...
Fanatik
Un jucător de la FCSB, ca şi calificat la Cupa Mondială din 2026! Gigi Becali încasează de la FIFA suma cheltuită pe transfer
Mihai Stoica, încântat de decizia lui Gigi Becali cu privire la Vlad Chiricheș:...
Fanatik
Mihai Stoica, încântat de decizia lui Gigi Becali cu privire la Vlad Chiricheș: „Nimeni nu îi poate spune de ce a făcut asta”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
'Scântei' în direct la Digi Sport! Pintilii a răbufnit la adresa lui Răureanu:...
iamsport.ro
'Scântei' în direct la Digi Sport! Pintilii a răbufnit la adresa lui Răureanu: 'Nu mai spune asta! Ești în eroare'. Cum au reacționat Naum și Ilie Dumitrescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!