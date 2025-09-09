Denis Drăguş a rupt blestemul! Goluri de mare atacant în Cipru – România. De când nu mai marcase „tricolorul”

România a avut un start excelent de meci cu Cipru. în deplasarea de la Nicosia prin Denis Drăguş, atacantul care a fost foarte contestat în actualele preliminarii.

Denis Drăguş a rupt blestemul! Goluri de mare atacant în Cipru – România

a rupt blestemul meciurilor fără gol marcat şi a deschis scorul în minutul 2. A profitat de o pasă moale înapoi a ciprioţilor, l-a driblat pe portar şi a trimis în poarta goală.

A fost prima reuşită după o pauză de patru luni pentru atacantul naţionalei României. Denis Drăguş a înscris ultima dată într-un meci Fenerbahce – Trabzonspor 4-1, disputat pe 6 aprilie 2025.

La naţionala României hiatul a fost şi mai mare. Ultima reuşită în „galben” a venit pe 15 octombrie 2024 în Lituania, scor 2-1. Atunci, Drăguş a marcat golul victoriei naţionalei „tricolore”.

Cum a reacţionat Drăguş după golul marcat cu Cipru!

De altfel, după primul gol marcat, Denis Drăguş s-a pus în genunchi şi a părut că s-a descărcat de presiunea lunilor de ineficacitate. Iar, doar 16 minute mai târziu, atacantul a făcut 2-0 cu o execuţie de fineţe, peste portarul advers.

Două goluri care l-au eliberat pe Denis Drăguş, care a ratat ocazii importante în precedentele meciuri ale naţionalei. Atacantul a fost criticat mai ales după meciul cu Bosnia-Herţegovina, pierdut cu 0-1 de „tricolori”, pentru ocaziile irosite.

