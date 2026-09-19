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Cât de gravă este accidentarea lui Denis Drăguș! Atacantul FCSB a ieșit în lacrimi din meciul cu Universitatea Craiova. Update exclusiv

Ghinion teribil pentru Deniș Drăguș (27 de ani) la primul meci ca titular de la venirea la FCSB. Atacantul s-a accidentat în prima repriză a derby-ului cu Universitatea Craiova. Care este starea sa.
Traian Terzian
19.09.2026 | 22:01
Cat de grava este accidentarea lui Denis Dragus Atacantul FCSB a iesit in lacrimi din meciul cu Universitatea Craiova Update exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Denis Drăguș (27 de ani) s-a accidentat în Universitatea Craiova - FCSB și a părăsit terenul. Sursă foto: Renato Anghelescu / FANATIK
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Vești proaste pentru FCSB, dar și pentru echipa națională a României în vederea jocurilor din Liga Națiunilor. Denis Drăguș s-a accidentat în partida din deplasare cu Universitatea Craiova și a ieșit de pe teren cu lacrimi în ochi.

UPDATE: Cum se simte Denis Drăguș după accidentarea din U. Craiova – FCSB

Primele vești despre Denis Drăguș sunt bune după accidentarea suferită în meciul cu Universitatea Craiova. Din informațiile FANATIK, atacantul a scăpat de durerea puternică pe care a resimțit-o pe teren. Fotbalistul a mers la vestiare cu ochii în lacrimi. Drăguș poate să calce pe picior și se simte mai bine, chiar dacă mai acuză unele înțepături în zona genunchiului.

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Următoarele ore vor fi însă importante pentru fotbalistul FCSB. Drăguș va vedea cum se simte peste noapte și, mai ales, cum va reacționa genunchiul în dimineața următoare. Dacă disconfortul va persista, atacantul va fi, cel mai probabil, supus unui RMN pentru a afla cu exactitate natura accidentării.

Denis Drăguș, accidentare în Universitatea Craiova – FCSB

Finalul primei reprize a întâlnirii din Bănie, din etapa a 10-a a SuperLigii, a adus un moment extrem de delicat. Denis Drăguș a simțit dureri la picior, s-a întins pe gazon și a făcut imediat semn de înlocuire.

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Aflat la chiar prima sa partidă ca titular după transferul la FCSB, fotbalistul venit de la Trabzonspor a părăsit terenul în lacrimi. În locul său, antrenorul Marius Baciu l-a trimis pe gazon pe Aymen Boutoutaou.

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Vestea este una extrem de proastă și pentru selecționerul Gică Hagi. Drăguș se afla pe lista jucătorilor convocați pentru primele partide ale naționalei României în noua ediție a Ligii Națiunilor. Mai mult, atacantul era singurul fotbalist de la FCSB chemat pentru această acțiune.

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Drăguș a vrut penalty în derby-ul de la Craiova

Denis Drăguș a fost în centrul atenției în startul partidei din Bănie. Atacantul celor de la FCSB a cerut penalty după o ciocnire în careu cu Nikola Stevanovic, dar arbitrul Horațiu Feșnic nu s-a lăsat impresionat și făcut semn ca jocul să continue.

Fostul mare arbitru Cristi Balaj a declarat că ”centralul” a procedat corect atunci când nu a dictat lovitură de la 11 metri. ”Decizie corectă. Chiar dacă apărătorul nu a jucat mingea, nu trebuie sancționat pentru că Drăguș a intrat direct în el”, a spus Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cifrele lui Drăguș în Universitatea Craiova – FCSB

La primul său joc ca titular la FCSB, Denis Drăguș a fost folosit ca al doilea vârf, în spatele lui Arnold Garita. El a avut procentaj de 100% la pase precise (5 din 5) și la driblinguri reușite (1 din 1).

Jucătorul adus după ce și-a reziliat contractul cu Trabzonspor a atins de 13 ori mingea, a fost faultat o dată și a comis la rândul său un fault. Pe fază defensivă a reușit o deposedare, o intercepție și a fost driblat o dată.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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