Denis Drăguș, adio FCSB!? Atacantul român e dorit de o forță din LaLiga

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Gigi Becali (68 de ani) pare să aibă șanse tot mai mici să îl transfere la FCSB pe Denis Drăguș (26 de ani). Internaționalul român este mai aproape de o echipă din LaLiga, decât de fosta campioană din SuperLiga. Presa din Spania scrie că fotbalistul lui Trabzonspor este principala țintă a ibericilor în acest mercato.

Denis Drăguș, tot mai departe de FCSB

pentru ca atacantul să semneze cu FCSB. Internaționalul român părea tentat de oferta patronului roș-albaștrilor, dar, acum, ar putea fi deturnat de o echipă mare din Spania. Cel puțin așa scriu jurnaliștii spanioli de la .

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Aceștia scriu că oficialii clubului FC Sevilla îl au pe Denis Drăguș drept ținta numărul 1 în această perioadă de transferuri. Explicația în ceea ce privește interesul venit din partea andaluzilor este una simplă. Neal Maupay a revenit la Olympique Marseille după terminarea împrumutului, iar Akor Adams este ca și vândut, deoarece echipa are nevoie de bani, Atacantul nigerian negociază, deja, cu italienii de la Venezia, iar Sevilla așteaptă o ofertă de cel puțin 15 milioane de euro înainte de a îi da drumul.

Drăguș ar vrea să joace în Spania

Directorul sportiv de la Sevilla, Jose Ignacio Navarro are o listă mai lungă de atacanți, mai ales că andaluzii sunt pe cale să îl piardă și pe Isac Romero, dorit în Rusia. Drăguș a devenit astfel principala țintă a andaluzilor, mai ales că zilele sale la Trabzonsport sunt numărate. Internaționalul român are o cotă de 2 milioane de euro pe transfermarkt.com, dar turcii i-ar putea da drumul pentru doar 500 de mii de euro.

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Jurnaliștii iberici scriu și că, în tot acest context, Denis Drăguș este gata să renunțe la o parte din salariul de 1,7 milioane de euro pe sezon pentru a juca în altă parte, iar un eventual transfer în Spania îi surâde tot mai tare. „Drăguș își dorește acum să-și relanseze cariera după un sezon remarcabil în 2023/24, la Gaziantep, împrumutat de la Standard, unde a marcat 16 goluri. Prestațile lui au dus la transferul la Trabzonspor. La 26 de ani, ar aprecia oportunitatea de a ajunge la Sevilla, care ia în considerare să-l transfere”, scrie ESTADIO Deportivo.

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