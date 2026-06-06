Denis Drăguș, alături de familie la amicalul România – Țara Galilor. Cum a fost surprins atacantul român înaintea meciului

Duelul dintre România și Țara Galilor de sâmbătă, 6 iunie, a strâns lume pe stadionul Ghencea. Denis Drăguș, convocat în lotul pentru această partidă, a fost văzut alături de soție și cele două fiice înaintea fluierului de start. Ipostaze deosebite cu atacantul de 26 de ani, rezervă pe foaia de joc.
Denis Drăguș a prins lotul pentru amicalul României cu Țara Galilor. Atacantul nu a fost trimis de Gică Hagi titular, el figurând pe banca de rezerve. Reporterii FANATIK l-au surprins înaintea fluierului de start alături de soția lui și cele două fiice. Vanessa Drăguș îi este tot timpul alături fotbalistului, susținându-l de la postări în mediul online până la a fi prezentă la meciurile acestuia.
Gloria și Derya sunt fetele soților Drăguș. Cea mai mică dintre ele, Derya, s-a născut în toamna anului 2023. Relația lor de familie este foarte strânsă, micuțele fiind nelipsite de la evenimentele importante, precum cununia religioasă a părinților lor din iulie 2024.
Cumpărat în vara lui 2025 de la Standard Liege în schimbul sumei de 1,7 milioane de euro, Denis Drăguș mai are contract cu Trabzonspor până în iunie 2028. El ar putea părăsi însă formația turcă, Adrian Ilie mărturisind în urmă cu o lună că atacantul român poate fi trimis împrumut la o formație din Germania „Pleacă în Germania împrumut. Se plătește jumate-jumate salariul și își ia toți banii.
Dacă cluburile ajung la o înțelegere, cu siguranță o să plece împrumut. Și Mihăilă a avut aceeași chestie, doar că nu i-a dat drumul clubul. Ajungea la Getafe. Are salariul mare, dar e posibil să se găsească o soluție”, a dezvăluit Adrian Ilie în luna mai la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.