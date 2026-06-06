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Denis Drăguș, alături de familie la amicalul România – Țara Galilor. Cum a fost surprins atacantul român înaintea meciului

România joacă sâmbătă seară un amical în Ghencea contra Țării Galilor. Denis Drăguș, trecut ca rezervă pe foaia de joc, a fost surprins înaintea meciului alături de familie.
Razvan Nicolae
06.06.2026 | 21:24
Denis Dragus alaturi de familie la amicalul Romania Tara Galilor Cum a fost surprins atacantul roman inaintea meciului
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Denis Drăguș, susținut de familie la amicalul Româna - Țara Galilor. Sursa Foto: FANATIK.
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Duelul dintre România și Țara Galilor de sâmbătă, 6 iunie, a strâns lume pe stadionul Ghencea. Denis Drăguș, convocat în lotul pentru această partidă, a fost văzut alături de soție și cele două fiice înaintea fluierului de start. Ipostaze deosebite cu atacantul de 26 de ani, rezervă pe foaia de joc.

Denis Drăguș, alături de familie înaintea meciului România – Țara Galilor

Denis Drăguș a prins lotul pentru amicalul României cu Țara Galilor. Atacantul nu a fost trimis de Gică Hagi titular, el figurând pe banca de rezerve. Reporterii FANATIK l-au surprins înaintea fluierului de start alături de soția lui și cele două fiice. Vanessa Drăguș îi este tot timpul alături fotbalistului, susținându-l de la postări în mediul online până la a fi prezentă la meciurile acestuia.

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denis drăguș
Denis Drăguș, susținut de familie la amicalul Româna – Țara Galilor. Sursa Foto: FANATIK.

 

Gloria și Derya sunt fetele soților Drăguș. Cea mai mică dintre ele, Derya, s-a născut în toamna anului 2023. Relația lor de familie este foarte strânsă, micuțele fiind nelipsite de la evenimentele importante, precum cununia religioasă a părinților lor din iulie 2024.

Denis Drăguș, aproape de un transfer în Bundesliga

Cumpărat în vara lui 2025 de la Standard Liege în schimbul sumei de 1,7 milioane de euro, Denis Drăguș mai are contract cu Trabzonspor până în iunie 2028. El ar putea părăsi însă formația turcă, Adrian Ilie mărturisind în urmă cu o lună că atacantul român poate fi trimis împrumut la o formație din Germania „Pleacă în Germania împrumut. Se plătește jumate-jumate salariul și își ia toți banii.

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Dacă cluburile ajung la o înțelegere, cu siguranță o să plece împrumut. Și Mihăilă a avut aceeași chestie, doar că nu i-a dat drumul clubul. Ajungea la Getafe. Are salariul mare, dar e posibil să se găsească o soluție”, a dezvăluit Adrian Ilie în luna mai la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

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Razvan Nicolae
Razvan Nicolae
Razvan Nicolae este redactor pe zona de sport la Fanatik. În perioada 2008-2013, a fost documentarist la emisiunile Prietenii Noştri, Din Arhiva TVR sau Revelionul Revelioanelor. A colaborat la diferite emisiuni pentru posturile Estrada TV şi Naşul TV. Din mai 2015 scrie pentru blogul „Banca de Rezervă”.
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