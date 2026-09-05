Sport

Denis Drăguș, alături de Vanessa la primul derby-ul Dinamo – FCSB după transfer! Apariție surpriză în loja de la „Arcul de Triumf”. Foto exclusiv

Denis Drăguș va asista din lojă la derby-ul Dinamo - FCSB, alături de soția Vanessa, impresarul Enrico și viitorul său coleg Karlo Muhar. Antrenorul Marius Baciu anunțase încă de ieri că cei doi nu vor debuta astăzi.
Flaviu Popa
05.09.2026 | 20:07
Denis Dragus alaturi de Vanessa la primul derbyul Dinamo FCSB dupa transfer Aparitie surpriza in loja de la Arcul de Triumf Foto exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Denis Drăguș, în lojă cu soția Vanessa. Renato Anghelescu - Fanatik
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În aceste condiții, fotbaliștii au preferat să asiste la partidă din lojă, pentru a se acomoda cu atmosfera din derby. Ce-i drept, partida se joacă pe micuța arenă Arcul de Triumf, astfel că spectacolul din tribune nu va fi la același nivel la care sunt obișnuiți fanii atunci când meciurile de acest calibru se dispută pe Arena Națională.

Denis Drăguș, în lojă alături de soția sa la derby. Apariție surpriză lângă fotbalist

Cât despre Vanessa, soția lui Denis Drăguș, aceasta s-a pus bine cu fanii FCSB încă de ieri. Imediat după ce soțul său a devenit oficial noul jucător al bucureștenilor, Vanessa a postat un mesaj pe Instagram în care a vorbit la superlativ despre FCSB.

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„După șapte ani, ne întoarcem acasă și nu o facem oriunde, ci la cea mai frumoasă echipă din România. Se simte diferit să fim acasă de această dată”, a scris Vanessa Drăguș. Vanessa și Denis sunt căsătoriți din 2024 și au împreună două fete.

Puțină lume își aduce aminte că părinții fotbalistului nu au fost de acord cu relația dintre Denis și Vanessa, astfel că sportivul a rupt orice relație cu familia sa în urmă cu mai bine de 6 ani. Marea împăcare a avut loc în urmă cu un an, iar acum Denis este în relații bune cu părinții Mihai și Laura Drăguș.

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Denis Drăguș a semnat un contract valabil trei sezoane cu FCSB

Denis Drăguș a semnat un contract valabil pe trei ani cu FCSB și va câștiga 1 milion de euro pe sezon. La fel ca și soția Vanessa, Denis Drăguș a avut doar cuvinte mari despre noua sa echipă.

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„În ultimii 7 ani am fost în afara țării. Chiar dacă am fost la Constanța înainte să plec din România, eram în alt oraș. Nu eram la mine acasă. Acum sunt acasă, sunt la o echipă pe care toată lumea o iubește, toată lumea o simpatizează.

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Chiar și eu, când eram mic, urmăream cu foarte mare admirație meciurile Stelei și mă bucur că fac parte din această echipă. Când i-am spus fetiței mele că s-ar putea să se întâmple și să fiu lângă ea acasă, mi-a spus că ăsta ar fi cel mai tare lucru din viața ei. Nu cred că mai era ceva de adăugat”, a declarat Denis Drăguș după ce a semnat contractul cu FCSB.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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