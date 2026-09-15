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Intrat pe teren în minutul 71 al duelului cu Petrolul, scor 2-2, Denis Drăguș nu a reușit să schimbe soarta partidei. Ilie Dumitrescu a analizat jocul atacantului de la FCSB și a spus clar ce trebuie să se întâmple mai departe.

Verdictul lui Ilie Dumitrescu după debutul lui Denis Drăguș la FCSB

Deși Drăguș , dar nu a avut reușite. Ilie Dumitrescu a pus totul pe seama faptului că nu are ritm de joc deocamdată, însă consideră că atacantul ar trebuie să fie titular la FCSB.

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Fostul internațional, care s-a arătat plăcut impresionat de cei doi mijlocași defensivi, Karlo Muhar și Ofri Arad, este de părere că pentru a i se face loc lui Drăguș în primul ”11” va trebuie să se renunțe ori la Korenica, ori la Arnold Garita.

”Nu știu cine a ales cuplul de mijlocași, dar Muhar cu Arad au arătat foarte bine. Drăguș nu are ritm, e devreme. Acum trebuie să alegi între Korenica și Garita. Drăguș va trebui să joace titular. Păcat că Garita e activ. Mi-a plăcut și la meciul cu Dinamo”, a declarat Dumitrescu, la .

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Reacția lui Gigi Becali după debutul lui Drăguș

Gigi Becali a mărturisit că nu poate vorbi prea mult despre Denis Drăguș, deoarece a jucat foarte puțin. Patronul ”roș-albaștrilor” a mărturisit că pentru a se convinge dacă să-l folosească în stânga sau atacant central.

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”Drăguș, ce să vezi… ce să vezi în 20 de minute?! Calitatea lui se vede, se vede când are mingea la picior, trece pe lângă adversari, nu poți să spui de Drăguș ceva, îl știm, ce să vă mai spun, îl știm, nu îi dădeam salariul de 1 milion dacă nu îl știam

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Da, asta da, o să mă consult și cu el (n.r. – Marius Șumudică), și cu mai mulți oameni, și cu Hagi, dacă toți spun că el e vârf, atunci va juca vârf, nu? Lucruri pozitive, Korenica, Muhar, jucători jos pălăria, fotbaliști. Muhar e exact jucătorul pe care îl voiam la mijloc și nu îl găseam. Acum va fi altceva”, a spus Becali.

Drăguș, reacție la obiectivul pe care i l-a setat Gigi Becali

După ce a jucat primele minute în tricoul lui FCSB, Denis Drăguș a precizat că va evolua pe orice post va fi nevoie și a explicat faptul că după ce patronul i-a fixat ca obiectiv marcarea a 25 de goluri.

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”Să fim bine cu toții cât mai repede. Am mai jucat în stânga, nu e ceva nou, nu e ușor când nu ai meciuri și intri direct în ritmul jocului. Sper să fiu sută la sută cât mai repede și, indiferent de poziție, să ajut și să dau totul pentru echipă.

E un sentiment plăcut să fii din nou acasă, în fața suporterilor. Important este să le aduci bucurii oamenilor, ca atunci când mergi la echipa națională, e aceeași chestie. Sper să ajung la cât mai multe goluri. Nu e presiune, e pur și simplu un obiectiv. Să vedem dacă vom ajunge la el sau nu (n.r. – 25 de goluri, obiectivul setat de Gigi Becali). Este doar dorința de a ajunge acolo”, a afirmat Drăguș.