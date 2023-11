Denis Drăguş, analizat la Fanatik SuperLiga: “Era două clase peste Florinel Coman!”

în duelul câștigat cu Israel. Atacantul a ajutat enorm prin execuția sa la primul gol dat de George Pușcaș. La FANATIK SUPERLIGA, Denis Drăguș a fost analizat după meciul în care echipa națională s-a calificat la Euro 2024.

Denis Drăguş, analizat la Fanatik SuperLiga

la FANATIK SUPERLIGA după prestația din victoria cu Israel, meci care a calificat România la Euro 2024. Atacantul lui Gaziantep a fost lăudat de Andrei Vochin, care susține că jucătorul “tricolor” este un câștig pentru echipa națională.

“Drăguș a dat semne de fotbalist foarte bun încă de foarte tânăr. A avut, însă, sinusoide în cariera lui. A dat semne și în cele două amicale cu Slovenia și Moldova, unde a jucat foarte bine. Atunci, a spus toată lumea că este un câștig pentru echipa națională.

Așa cum au spus foarte mulți, la primul lui meci când a fost debutat de Contra. El are calități care se cer în fotbalul modern. Are forță, are viteză și are și o foarte bună relație cu mingea. E un jucător și talentat”, a spus Andrei Vochin.

Bănel Nicoliță, comparația între Drăguș și Coman

În perioada în care a evoluat pentru Viitorul Constanța, Bănel Nicoliță a fost coleg alături de Florinel Coman și Denis Drăguș. Fostul jucător stelist susține că de când era junior, atacantul lui Gaziantep dădea dovadă de un jucător de calitate și că era un fotbalist mai bun decât atacantul celor de la FCSB.

“Eu îl știu de când era la Viitorul. Atunci era mai firav. Era foarte tehnic și îi plăcea foarte mult să țină de minge. Îl certam să ne mai dea și nouă pase. O ținea, dribla, o mai pierdea, dar nu avea capacitatea fizică să se mai întoarcă după minge sau să fie mai agresiv. Dar când avea mingea se vedea pe el că are calitate.

Nu îi luai mingea de la picior, nici lui și nici lui Coman. Amândoi o protejau foarte bine. Drăguș era mai tehnic decât Coman la acel moment. Era cu două clase peste Coman. Așa de bun era în momentul când eu am ajuns (n.r. la Viitorul Constanța)”, a spus Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.

Cu cine îi asemăna Gică Hagi pe Coman și Drăguș

“Gică Hagi are un obicei să îi asemene pe jucătorii lui din academie cu marii fotbaliști. Pentru el Florinel Coman era Asprilla (n.r. Faustino Asprilla fost jucător la Parma și Newcastle). Asta spunea despre el la 14 ani jumate.

Despre Drăguș tot timpul spunea că este Gicu Dobrin. Prin calitățile sale l-a asemănat cu Dobrin. Dar, la naționala de 99, când avea 18 ani celorlalți le trebuiau o altă minge, e cum zicea Bănel. Acum s-a mai maturizat și în joc și se vede”, a mai spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

