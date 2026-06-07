Denis Drăguș, aproape de un transfer tare! Anunțul lui Șumudică. Exclusiv

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Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică (55 de ani) a mărturisit faptul că o echipă importantă din Turcia este interesată de transferul lui Denis Drăguș. În acest moment, atacantul mai are doi ani de contract cu Trabzonspor.

Șumudică a dat numele echipei unde se va transfera Denis Drăguș

Denis Drăguș a avut cel mai bun moment al carierei sub bagheta lui Marius Șumudică la Gaziantep, iar tehnicianul a dezvăluit că jucătorul ar putea ajunge în această vară la Konyaspor, formație care a jucat finala Cupei Turciei în sezonul recent încheiat.

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”Sunt ferm convins că sunt deja discuții și își va găsi echipă. Eu din câte știu, Konyaspor în momentul de față își dorește foarte mult să-l ia. Este un club foarte serios, un club foarte ok din Anatoli, un club puternic și știu că își dorește foarte mult să-l ia.

Denis are nevoie să joace. Dacă Denis va înțelege că trebuie să-și facă treaba cum și-a făcut-o în momentul când a fost cu mine la Gaziantep și a avut cel mai bun sezon din cariera lui, marcând 15 goluri, și să aibă parte de un antrenor care să-l sprijine, este jucător de primele cinci campionate, deoarece are calități native.

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Denis se pretează la un joc de forță, la un joc de presing, la agresivitate, la dorință, la plecare în spațiu, are finalizare. Ați văzut și ieri, are ambele picioare, stângul, dreptul. Este tehnic, adică poți să intri în combinații cu el. Este un jucător care, dacă din punct de vedere fizic este ok, va crește foarte mult și va ajunge în primele cinci campionate.

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(n.r. – El mai este sub contract cu Trabzon încă doi ani, nu?) Încă doi ani de zile. Are un contract, are un contract foarte mare. V-am spus, câștigă aproape 1.600.000 de euro pe an, ceea ce e foarte greu să-i plătească orice echipă în Europa în momentul de față, mai ales că vine după anul ăsta”, a declarat Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Agresivitatea, cuvântul de ordine în fotbalul din Turcia

Tehnicianul care a pregătit de-a lungul timpului mai multe formații din Turcia, a reiterat faptul că Super Lig este un campionat extrem de puternic, dar și dificil pentru că se schimbă foarte des antrenorii.

”Konyaspor a jucat finala Cupei Turciei, o echipă foarte bună. Eu v-am spus și vă spun în continuare, dar lumea, haterii ăștia, lumea râde. Țineți minte ce vă spune Șumudică. E greu să antrenezi în Turcia, e greu să joci în Turcia. Credeți-mă ce vă spun.

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Am adus jucători în Turcia care defilau în România sau în altă parte. Ok, le-a trebuit un timp de adaptare, s-au ridicat la nivelul de acolo până la urmă, dar mi-am dat seama cât de agresiv e. Și v-am spus, schimbă trei, patru antrenori, n-au răbdare. În prima ligă doar trei echipe n-au schimbat antrenorul. Este foarte greu.

În liga a doua este foarte greu să antrenezi în Turcia în momentul de față. Dacă vezi meciuri din liga a doua, te crucești cât de puternică este. Toată lumea râdea de Bașakșehir când a venit la Craiova. Pe Bașakșehir nici nu i-a interesat.

Eu nu înțeleg și asta îi întrebăm pe turci. Mă, zic, vă luptați atât să ajungeți în cupele europene și când ajungeți în cupele europene, în afară de Galatasaray, care are un traseu foarte bun, nici nu-i interesează. Ba jucau cu echipa a doua, ba odihneau, pe ei nu-i interesa, îi interesa mai mult campionatul.

Sunt atât de naționaliști, atât de dornici să să realizeze ceva, încât în momentul în care se prezintă lotul la oricare echipă din primele 21, toți suporterii echipei respective strigă numai campionii, campionii. Ei cred că toți pot lua campionatul. Deci asta e presiunea la fiecare club, credeți-mă ce vă spun”, a afirmat el.

Cum s-a descurcat Drăguș în amicalul cu Țara Galilor

Marius Șumudică s-a arătat încântat de forța și disponibilitatea la efort arătată de Denis Drăguș în și a explicat la FANATIK SUPERLIGA că în momentul în care acesta va avea jocuri în picioare va fi o piesă de bază la echipa națională.

”Mă uitam la Denis, vine după o perioadă de inactivitate, ați văzut că era bandajat la genunchi, deci a avut o problemă la ligamente, a intrat, se vede că are forță. Mă uitam și la antrenorul lor (n.r. – Craig Bellamy, selecționerul Țării Galilor) și a spus că i-a plăcut foarte mult numărul 9, era singurul care l-a menționat.

În momentul în care Denis va avea jocuri și va avea jocuri meci de meci, cu siguranță și el își va aduce aportul. Gică Hagi îl cunoaște foarte bine, este un jucător puternic, un jucător de spațiu, un jucător care pleacă foarte bine.

Și ieri a avut două două situații, una care a ieșit corner, la faza golului când a colaborat foarte bine cu Florinel Coman, și încă o acțiune pe piciorul stâng când a dat și a scos portarul. Deci, din punctul ăsta de vedere și jucătorii care au venit de pe bancă au intrat foarte bine, s-au angrenat și nu s-a văzut nicio clipă că există diferențe”, a spus Șumudică.

Unde greșește cel mai mult Denis Drăguș

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dacă nu cumva Denis Drăguș a evitat contactele fizice cu adversarii în , ținând cont de numeroasele probleme medicale avute în ultimul sezon, Șumudică a confirmat acest lucru.

”Mai bine că face lucrul ăsta. Eu sunt unul din cei care l-am învățat să facă lucrul ăsta, deoarece Denis este jucătorul care îți dă 100% și cu o zi înainte de meci. Deci, nu poți să-l oprești, zici că e întors cu cheia.

Eu n-am văzut în viața mea și i-am spus tot timpul: ‘Băi, băiatule, trebuie să fii atât de inteligent încât să să-ți menții toată energia în anumite momente și să fii atât de dibaci ca să fii 100% la jocuri’. El să știți că și cartonașul roșu care l-a luat în Kosovo (n.r. – în Bosnia), l-a luat tot datorită acestui fapt, pentru că încearcă să facă lucruri care nu poate să le facă la momentul respectiv.

Ăsta este Denis, el încearcă tot timpul să dea maximum și i-am zis în anumite momente să-și stăpânească aceste ieșiri. El nu se poate opri, se duce imediat în adversar. Și ieri a avut vreo două faze în care se duce în adversar, încearcă.

Vine după o accidentare, nu a jucat foarte mult anul ăsta. A fost un an greu pentru el și din punct de vedere financiar, nu a fost plătit aproape tot anul. Sunt lucruri care afectează și care nu te duc într-o stare de de spirit foarte bună”, a precizat Șumudică.