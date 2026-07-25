Sport

„Îl aştept la antrenament!”. Marius Baciu a făcut anunțul momentului despre Denis Drăguș la FCSB

Marius Baciu, anunț despre situația lui Denis Drăguș, așteptat în continuare la FCSB! Antrenorul are deja planul făcut: „Nu trebuie să scot pe cineva din echipă”
Catalin Oprea
25.07.2026 | 16:23
Il astept la antrenament Marius Baciu a facut anuntul momentului despre Denis Dragus la FCSB
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Anunțul lui Marius Baciu despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB. Foto: hepta.ro.
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Marius Baciu (51 de ani) a vorbit despre posibilitatea ca Denis Drăguș (27 de ani) să ajungă în această vară la FCSB. După cum se știe deja foarte bine, internaționalul român se află încă sub contract cu Trabzonspor, dar toate informațiile din prezent conduc spre o despărțire a sa de clubul turc. Atacantul își dorește să rămână liber de contract, însă are de recuperat o sumă importantă de la gruparea din Superlig.

Anunțul lui Marius Baciu despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB

În același timp, presa din Turcia a scris recent că Drăguș nu face parte din planurile formației din Trabzon pentru noul sezon și astfel nu va merge în cantonamentul de dinainte de startul campionatului. În acest context, antrenorul de la FCSB a transmis că îl așteaptă pe Denis Drăguș la antrenamente și, de asemenea, a vorbit și despre modul în care ar urma să gestioneze eventuala concurență acerbă dintre jucători în compartimentul ofensiv.

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„Deocamdată nu știu nimic de Drăguș, eu cel puțin aștept să văd când vine la antrenament, dacă va fi să fie. Competiția e foarte lungă, poate să joace și atacant, și în stânga. Nu trebuie să scot pe cineva, unul poate să joace un meci, altul alt meci. Vedem și cu Tavi (n.r. Octavian Popescu), pot să joace și simultan.

Eu aș vrea să am problema asta, să am jucători valoroși și să nu știu pe cine să aleg. Nu mai există azi titulari și rezerve. Trebuie să jucăm toți, să găsim un lot echilibrat, să avem jucători buni și foarte buni”, a spus Marius Baciu la conferința de presă premergătoare meciului Csikszereda – FCSB de duminică seară.

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Ce a spus Marius Baciu despre situația lui Eddy Gnahore

De asemenea, cu aceeași ocazie, antrenorul de la FCSB a vorbit și despre situația medicală a lui Eddy Gnahore. Mijlocașul defensiv francez a fost schimbat la pauza meciului cu Auda din preliminariile Conference League, iar ulterior patronul Gigi Becali a explicat că jucătorul a cerut acest lucru după ce a resimțit anumite dureri. Fostul fotbalist de la Dinamo nu s-a recuperat încă, astfel încât nu va face parte din lotul echipei roș-albastre pentru duelul cu Csikszereda:

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„Gnahore are o lovitură, e la recuperare, va rămâne acasă, nu va face deplasarea, nu poate. Are un program separat. E complicat, trebuie să recuperăm jucătorii, nu e ușor, nu avem un lot numeros, mai avem jucători care trebuie să se pună la punct fizic. Mihai Popescu și Ofri Arad nu vor fi disponibili, vor rămâne acasă”. 

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