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Denis Drăguș a debutat pentru FCSB în , în etapa a 9-a din SuperLiga. Gigi Becali a dezvăluit cât va juca noul său atacant în derby-ul de runda viitoare cu Universitatea Craiova, campioana en-titre.

Gigi Becali a anunțat cât va juca Denis Drăguș împotriva Universității Craiova

FCSB caută victoria în campionat, după ce ultimele 4 etape au însemnat 3 eșecuri și o remiză pentru formația bucureșteană. Însă runda a 10-a din SuperLiga le aduce „roș-albaștrilor” un duel extrem de dificil, în deplasare, cu Universitatea Craiova. Gigi Becali, , a spus cât va juca atacantul împotriva oltenilor.

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„Doctorul, cei din staff, spun că Drăguș poate juca chiar o repriză și după după meciul cu Craiova poate să joace titular. S-a văzut calitatea lui Drăguș și la meciul cu Petrolul. S-a văzut calitatea lui, un jucător care are mingea la picior și pleacă cu mingea de lângă adversar… La ultima fază i-a venit mingea în picior. Drăguș pleacă de lângă adversar cu ușurință, fără să-l intereseze. Lăcătuș știe, să lași adversarul mască în spate!”, a spus inițial Gigi Becali la

Marea nedumerire a lui Gigi Becali în privința lui Denis Drăguș

Dacă Marius Șumudică, care este și nașul lui Denis Drăguș, nu doar fostul său antrenor, a spus că noul jucător de la FCSB , Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, , care l-a utilizat în banda stângă cu Petrolul. Gigi Becali a spus că cei din staff-ul FCSB-ului nu sunt încă convinși unde să îl folosească pe Drăguș în primul „11”.

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„Nu știm încă unde să-l folosim. Eu l-am luat să joace în stânga, dar dacă toată lumea îmi zice că este număr 9, atunci va juca atacant. Nu fac eu de capul meu, fac și eu ce zic alți oameni, nu? Noi de asta aveam nevoie, de atacant”, a mai spus patronul „roș-albaștrilor”, conform sursei menționate.

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