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Gigi Becali a anunțat cât ar putea juca Denis Drăguș în Universitatea Craiova – FCSB: „Asta mi-au spus!”

Gigi Becali a spus cât va juca Denis Drăguș în derby-ul cu Universitatea Craiova, după ce și-a făcut debutul în remiza cu Petrolul.
Mihai Dragomir
15.09.2026 | 20:36
Gigi Becali a anuntat cat ar putea juca Denis Dragus in Universitatea Craiova FCSB Asta miau spus
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Gigi Becali a făcut anunțul despre Denis Drăguș la FCSB. Foto: Renato Anghelescu / Colaj FANATIK.
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Denis Drăguș a debutat pentru FCSB în remiza de acasă cu Petrolul, în etapa a 9-a din SuperLiga. Gigi Becali a dezvăluit cât va juca noul său atacant în derby-ul de runda viitoare cu Universitatea Craiova, campioana en-titre.

Gigi Becali a anunțat cât va juca Denis Drăguș împotriva Universității Craiova

FCSB caută victoria în campionat, după ce ultimele 4 etape au însemnat 3 eșecuri și o remiză pentru formația bucureșteană. Însă runda a 10-a din SuperLiga le aduce „roș-albaștrilor” un duel extrem de dificil, în deplasare, cu Universitatea Craiova. Gigi Becali, convins de Denis Drăguș după debutul pentru echipa sa, a spus cât va juca atacantul împotriva oltenilor.

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„Doctorul, cei din staff, spun că Drăguș poate juca chiar o repriză și după după meciul cu Craiova poate să joace titular. S-a văzut calitatea lui Drăguș și la meciul cu Petrolul. S-a văzut calitatea lui, un jucător care are mingea la picior și pleacă cu mingea de lângă adversar… La ultima fază i-a venit mingea în picior. Drăguș pleacă de lângă adversar cu ușurință, fără să-l intereseze. Lăcătuș știe, să lași adversarul mască în spate!”, a spus inițial Gigi Becali la TV Digi Sport.

Marea nedumerire a lui Gigi Becali în privința lui Denis Drăguș

Dacă Marius Șumudică, care este și nașul lui Denis Drăguș, nu doar fostul său antrenor, a spus că noul jucător de la FCSB nu poate juca decât în poziția de număr 9, Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, este însă în asentiment cu Marius Baciu, care l-a utilizat în banda stângă cu Petrolul. Gigi Becali a spus că cei din staff-ul FCSB-ului nu sunt încă convinși unde să îl folosească pe Drăguș în primul „11”.

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„Nu știm încă unde să-l folosim. Eu l-am luat să joace în stânga, dar dacă toată lumea îmi zice că este număr 9, atunci va juca atacant. Nu fac eu de capul meu, fac și eu ce zic alți oameni, nu? Noi de asta aveam nevoie, de atacant”, a mai spus patronul „roș-albaștrilor”, conform sursei menționate.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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