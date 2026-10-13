Denis Drăguș așteaptă transferul jucătorului de 3.000.000 de euro! Cum ar putea arăta FCSB dacă mutarea se parafează

Atacantul Denis Drăguș, în vârstă de 27 de ani, a dezvăluit că și-ar dori repatrierea unor foști jucători ai roș-albaștrilor. Primul a fost Nicolae Stanciu, dar mutarea este imposibilă, deoarece mijlocașul va ajunge la Universitatea Cluj. Al doilea, însă, are șanse mai mari să ajungă la FCSB. Noul căpitan al roș-albaștrilor l-ar dori foarte mult la echipă pe Florinel Coman, colegul său de la echipa națională.
Revenirea lui Denis Drăguș după accidentare va aduce o schimbare importantă în vestiarul roș-albaștrilor. Antrenorul Laurențiu Reghecampf a confirmat deja că atacantul va prelua banderola de căpitan imediat ce va fi complet refăcut, chiar dacă la ultima partidă mijlocașul Karlo Muhar a fost cel care a condus echipa din teren. Schimbarea de statut îi oferă atacantului o autoritate sporită în vestiar. În plan tactic, Drăguș este văzut drept vârful din sistemul ofensiv al roș-albaștrilor, urmând să fie alimentat cu pase decisive din benzi și din spatele vârfului de linia de mijloc.
În acest context, Denis Drăguș s-ar bucura să-l aibă din nou alături de Florinel Coman. Aripa stângă a celor de la Al-Gharafa, cotată la 3.000.000 de euro, a fost curtată de Gigi Becali în vară, dar mutarea nu s-a mai realizat. Drăguș speră ca omul de afaceri să aibă mai mult succes în viitorul apropiat.
„Sper să îi facă (n.r. – marcaj Gigi Becali), la fel de bine ca mie. Suntem un grup frumos care a fost şi la naţională şi, clar, cred că am fost şi suntem mai mult decât colegii, suntem prieteni şi am trecut prin momente frumoase şi s-a creat o relaţie specială între noi, mai mult decât colegi”, a declarat Denis Drăguș pentru Prima Sport.
Aducerea lui Florinel Coman ar rezolva definitiv ecuația benzii stângi a atacului, post pe care fotbalistul de 28 de ani a strălucit în trecut. Judecând după prima și singura partidă jucată de FCSB sub comanda lui Reghecampf, pare că sistemul preferat de antrenorul român este un 4-2-3-1. Iată cum ar putea arăta FCSB după eventualul transfer al lui Florinel Coman:
Florinel Coman a evoluat la FCSB între 2017 și 2024, după transferul de la Viitorul Constanța, și a devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai formației roș-albastre. În cei șapte ani petrecuți la club, extrema a fost unul dintre liderii ofensivei și a contribuit decisiv la câștigarea titlului din sezonul 2023-2024. În acea stagiune, Coman a devenit golgheterul SuperLigii, cu 18 goluri în 34 de partide. Evoluțiile sale i-au adus convocări la echipa națională a României, alături de care a participat la EURO 2024. În vara aceluiași an, fotbalistul a părăsit FCSB și s-a transferat la Al-Gharafa, în Qatar, în schimbul a 5.000.000 de euro. Qatarezii nu au virat banii la timp și au fost nevoiți să plătească 1.000.000 de euro în plus.
Echipa bucureșteană vine după un succes la limită obținut pe Arena Națională, scor 1-0 în fața celor de la Oțelul Galați, rezultat care aduce o stare pozitivă în tabăra roș-albaștrilor. FCSB se află în acest moment pe locul 9, cu 15 puncte acumulate după primele 11 etape. Pentru echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf urmează o deplasare pe terenul celor de la Voluntari, ca mai apoi să găzduiască unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului pentru suporteri, derby-ul cu Rapid București.