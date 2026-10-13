Denis Drăguș așteaptă transferul jucătorului de 3.000.000 de euro! Cum ar putea arăta FCSB dacă mutarea se parafează

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Atacantul Denis Drăguș, în vârstă de 27 de ani, a dezvăluit că și-ar dori repatrierea unor foști jucători ai roș-albaștrilor. Primul a fost Nicolae Stanciu, dar mutarea este imposibilă, deoarece . Al doilea, însă, are șanse mai mari să ajungă la FCSB. Noul căpitan al roș-albaștrilor l-ar dori foarte mult la echipă pe Florinel Coman, colegul său de la echipa națională.

Denis Drăguș îl cere pe Florinel Coman la FCSB

va aduce o schimbare importantă în vestiarul roș-albaștrilor. Antrenorul Laurențiu Reghecampf a confirmat deja că atacantul va prelua banderola de căpitan imediat ce va fi complet refăcut, chiar dacă la ultima partidă mijlocașul Karlo Muhar a fost cel care a condus echipa din teren. Schimbarea de statut îi oferă atacantului o autoritate sporită în vestiar. În plan tactic, Drăguș este văzut drept vârful din sistemul ofensiv al roș-albaștrilor, urmând să fie alimentat cu pase decisive din benzi și din spatele vârfului de linia de mijloc.

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În acest context, Denis Drăguș s-ar bucura să-l aibă din nou alături de Florinel Coman. Aripa stângă a celor de la Al-Gharafa, cotată la 3.000.000 de euro, a fost curtată de Gigi Becali în vară, dar mutarea nu s-a mai realizat. Drăguș speră ca omul de afaceri să aibă mai mult succes în viitorul apropiat.

„Sper să îi facă (n.r. – marcaj Gigi Becali), la fel de bine ca mie. Suntem un grup frumos care a fost şi la naţională şi, clar, cred că am fost şi suntem mai mult decât colegii, suntem prieteni şi am trecut prin momente frumoase şi s-a creat o relaţie specială între noi, mai mult decât colegi”, a declarat Denis Drăguș pentru .

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Unde ar juca Florinel Coman la FCSB?

Aducerea lui Florinel Coman ar rezolva definitiv ecuația benzii stângi a atacului, post pe care fotbalistul de 28 de ani a strălucit în trecut. Judecând după prima și singura partidă jucată de FCSB sub comanda lui Reghecampf, pare că sistemul preferat de antrenorul român este un 4-2-3-1. Iată cum ar putea arăta FCSB după eventualul transfer al lui Florinel Coman:

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Târnovanu – Crețu, Duarte, Dawa, Pădurariu – Arad, Muhar – Miculescu, Cisotti, Coman – Drăguș.

Florinel Coman a evoluat la FCSB între 2017 și 2024, după transferul de la Viitorul Constanța, și a devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai formației roș-albastre. În cei șapte ani petrecuți la club, extrema a fost unul dintre liderii ofensivei și a contribuit decisiv la câștigarea titlului din sezonul 2023-2024. În acea stagiune, Coman a devenit golgheterul SuperLigii, cu 18 goluri în 34 de partide. Evoluțiile sale i-au adus convocări la echipa națională a României, alături de care a participat la EURO 2024. În vara aceluiași an, fotbalistul a părăsit FCSB și s-a transferat la Al-Gharafa, în Qatar, în schimbul a 5.000.000 de euro. Qatarezii nu au virat banii la timp și au fost nevoiți să plătească 1.000.000 de euro în plus.

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FCSB a câștigat ultimul meci disputat în campionat cu Oțelul, scor 1-0

, rezultat care aduce o stare pozitivă în tabăra roș-albaștrilor. FCSB se află în acest moment pe locul 9, cu 15 puncte acumulate după primele 11 etape. Pentru echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf urmează o deplasare pe terenul celor de la Voluntari, ca mai apoi să găzduiască unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului pentru suporteri, derby-ul cu Rapid București.