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Victor Pițurcă e convins după ce Denis Drăguș a semnat cu FCSB: „Știe ce se va întâmpla în 3-4 etape!”

Denis Drăguș este noul atacant al FCSB-ului, însă Victor Pițurcă știe deja ce îl așteaptă pe internaționalul român. Fostul selecționer a spus ce se va întâmpla, de fapt.
Mihai Dragomir
08.09.2026 | 10:30
Victor Piturca e convins dupa ce Denis Dragus a semnat cu FCSB Stie ce se va intampla in 34 etape
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Victor Pițurcă a reacționat după ce Denis Drăguș a semnat cu FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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Denis Drăguș a semnat în cele din urmă cu FCSB pe final de mercato și a devenit oficial noul atacant al „roș-albaștrilor”. Victor Pițurcă a reacționat în urma acestei mutări și a spus ce se va întâmpla cu tânărul internațional român.

Victor Pițurcă a spus ce urmează pentru Denis Drăguș la FCSB

Denis Drăguș, noul număr 10 de la FCSB, a fost prezentat oficial de fosta campioană a României vineri, 4 septembrie. Atacantul a fost adus cu mare interes de patronul Gigi Becali, care i-a oferit un salariu de 1 milion de euro. Despre această mutare răsunătoare pentru fotbalul românesc a vorbit și Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României, care a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK în ce condiții ar reveni la Steaua, l-a avertizat pe Drăguș după ce a luat decizia de a venit la echipa latifundiarului din Pipera. „Chiar m-am întâlnit cu Gabi Balint și am discutat despre declarația lui. Are perfectă dreptate. Drăguș nu prea a jucat în ultimii ani și nu va fi deloc ușor pentru el.

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Sunt multe lucruri de pus la punct, dar un fotbalist valoros trece peste toate și când intră în teren face diferența. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Nu putem spune că, gata, a venit Drăguș și va rupe gura târgului. Știe unde a venit, știe ce se va întâmpla în 3-4 etape, dacă nu joacă așa cum îi place patronului. Nu este simplu deloc pentru Drăguș”, a spus Victor Pițurcă, pentru Digi Sport.

Motivul pentru care Denis Drăguș a ales FCSB

După ce a semnat pe 3 ani cu echipa bucureșteană, Denis Drăguș a oferit o primă reacție pe contul oficial al celor de la FCSB. El a transmis și motivul din spatele alegerii făcute. „Mă simt emoționant pentru că joc acasă, o să joc în fața atâtor suporteri și o să joc pentru cea mai iubită echipă din România. Mă bucur și de abia aștept să începem!

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(n.r. – Ce anume te-a convins să alegi FCSB și ce a cântărit cel mai mult în decizia ta?) Încrederea pe care am simțit-o din partea tuturor. Când i-am spus fetiței mele că s-ar putea să se întâmple și să fiu lângă ea acasă, mi-a spus că ar fi cel mai tare lucru din viața ei și nu cred că mai era ceva de adăugat”, a declarat Denis Drăguș după ce a semnat cu FCSB.

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Pe lângă oferta de la FCSB, Denis Drăguș a mai fost dorit și de Levski Sofia, campioana en-titre a Bulgariei și totodată formația care a eliminat Universitatea Craiova din preliminariile Champions League în acest sezon.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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