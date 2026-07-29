Denis Drăguş, cale liberă spre FCSB! Trabzonspor a rezolvat transferul atacantului

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FCSB primește vești bune din Turcia. Ultima decizie pe care a luat-o Trabzonspor în privința lui Denis Drăguș (27 de ani) pare că facilitează transferul atacantului român la clubul lui Gigi Becali.

Denis Drăguș, tot mai aproape de FCSB

Denis Drăguș mai are contract cu Trabzonspor până în 2028. Gigi Becali speră ca atacantul să își rezilieze înțelegerea și să vină la FCSB, . Șansele ca internaționalul român să mai rămână la gruparea din Super Lig sunt din ce în ce mai mici.

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Miercuri, 29 iulie, a anunțat că , iar transferul la FCSB prinde tot mai mult contur, mai ales că din informațiile obținute de FANATIK, atacantul naționalei și urmează să-și încheie socotelile cu turcii pentru a-și rezilia contractul. După ce nu a fost inclus în lot pentru primul amical al verii, echipa lui Fatih Tekke a rezolvat acum și transferul altui atacant.

Atacantul care vine la Trabzon pentru a îi lua fața lui Denis Drăguș este Rene Mitongo. Belgianul are doar 18 ani și vine de la Standard Liege. Coincidență sau nu, în urmă cu doi ani, gruparea turcă l-a luat pe Drăguș tot de la Standard Liege, în schimbul sumei de 1.700.000 de euro.

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Rene Mitongo nu este doar un concurent direct al lui Denis Drăguș pe poziția de vârf, ci îi complică situația și dintr-un alt motiv important. Regulamentul din Turcia impune o limită privind numărul jucătorilor străini din lot, astfel că sosirea atacantului belgian îi reduce și mai mult șansele internaționalului român de a prinde minute sub comanda lui Fatih Tekke.

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Mihai Stoica e convins că Denis Drăguș va veni la FCSB

FCSB îi are doar pe Daniel Bîrligea și pe Alexandru Stoian pentru postul de atacant și e în căutarea unui nou număr 9. Mihai Stoica se uită și după alți fotbaliști din străinătate, dar prioritate este Denis Drăguș. Președintele C.A. al roș-albaștrilor e convins că . „Nu seamănă cu Bîrligea, mai degrabă cu Drăguş (n.r. – atacantul din străinătate). E tot aşa între stânga şi număr 9, cum era Thiam, dar nu înseamnă că se şi face. Eu zic că o să vină Drăguş, aşa mă gândesc”, a transmsi MM Stoica.