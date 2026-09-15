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În ultimele zile s-a vorbit mult despre salariul uriaș pe care Denis Drăguș (27 de ani) îl are la FCSB. Suma de 1 milion de euro pe an este una astronomică pentru ceea ce înseamnă fotbalul românesc. Clauza de reziliere a fotbalistului a stârnit însă o serie de discuții. Inițial, clubul a anunțat că aceasta este de 4 milioane de euro. Adevărul ar fi altul.

De ce i-a modificat Gigi Becali clauza de reziliere a lui Denis Drăguș la FCSB. Giovanni Becali a confirmat noua valoare

În încercarea de a-și contura un lot solid, care să nu mai trăiască rușinea din sezonul trecut, când a ratat play-off-ul, FCSB a dat lovituri importante pe piața transferurilor, în ultimele zile de mercato. Gigi Becali i-a adus pe Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș. Ultimul a fost convins de Gigi Becali să semneze pentru o sumă astronomică pentru nivelul SuperLigii: un milion salariu pe an.

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Același Gigi Becali anunța, la începutul lui septembrie, la FANATIK SUPERLIGA, că . Clauze le-au fost impuse și lui Korenica și Muhar. ”Au clauza de reziliere 1,5 milioane de euro cei doi (Korenica și Muhar). Singurul care m-a interesat, să câștig bani cu el, este Drăguș. Am zis: îl iau, câștig și cu el rezultate, apoi îl și vând. I-am pus clauză 4 milioane”, a spus patronul FCSB.

În emisiunea Giovanni Show, Horia Ivanovici a oferit, în exclusivitate, o informație nouă. Adevărata clauză de reziliere a lui Drăguș ar fi, de fapt, de 3 milioane de euro. Ioan Becali (74 de ani) a confirmat această știre. „Clauza de reziliere a lui Denis Drăguș nu e de 4 milioane, cum a anunțat FCSB-ul. E de 3 milioane”, a spus moderatorul.

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De ce a acceptat Drăguș o clauză de 3 milioane: „În oglindă cu salariul”

Venit liber de contract la FCSB după ce a fost „despăgubit” de Trabzonspor cu o sumă importantă, Denis Drăguș a semnat cu formația lui Gigi Becali un contract pe 3 sezoane. El va încasa un salariu fix de 1 milion de euro pe sezon. Venitul său pe 3 ani va fi echivalent și cu clauza. „Drăguș a acceptat să semneze și să aibă o clauză de 3 milioane de euro în oglindă cu cele 3 milioane de euro salariu. A zis: ‘Îmi dai 3 milioane de euro și tot 3 milioane de euro trebuie să iei pe mine‘”, a mai dezvăluit moderatorul emisiunii.

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a făcut o excepție. Giovanni Becali spune că, în mod normal, vărul său ar fi pus o clauză de zeci de milioane de euro. „Drăguș a spus ce vrea el. Că la Gigi (n.r. Becali), normal, dacă mergi și dacă ești un puști care ai câștigat 5.000 – 6.000 de euro și el îți dă 15.000 sau 20.000, îi pune clauză de 50, de 40 de milioane de euro. O pune. Nu va lua niciodată. Apoi îi vinde, ca pe Olaru cu 3, pe altul cu 1,5 milioane”, spune impresarul.

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Ioan Becali nu se ferește din a critica această politică a vărului său. El a amintit de cazul Tavi Popescu, care avea salariu de câteva mii de euro și clauză de zeci de milioane. „Cum poți să-i pui lui Octavian Popescu, care avea 3.000 – 4.000 de euro, să-i pui clauză de 60 de milioane? E ilogic. În raport de cât îi dai, îi pui și o clauză. La unu cu 40.000 de euro, da, i-o pui de 20 de milioane, dar nu de 50 de milioane, pentru că noi nu vom ajunge acolo nici în 200 de ani”.