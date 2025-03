Denis Drăguș, copleșit de ratările din România – Bosnia 0-1: ”Sunt foarte supărat!”

Denis Drăguș (25 de ani) s-a arătat foarte supărat pentru ratările pe care le-a avut în . Atacantul echipei naționale nu s-a ferit să își arate tristețea pentru prestația sa sub așteptări.

Reacția lui Denis Drăguș, după România – Bosnia 0-1: ”Sunt foarte supărat!”

Drăguș a susținut, de asemenea, că rezultatul este unul nemeritat. Din acest motiv, ”tricolorii” sunt dezamăgiți pentru eșecul suferit în startul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Vârful primei reprezentative a transmis că el și coechipierii săi au văzut din teren că . Cu toate acestea, Drăguș nu a insistat foarte mult cu privire la faza care i-a neîndreptățit pe elevii lui Mircea Lucescu.

”Este un rezultat nemeritat. Suntem dezamăgiți, nu meritam să pierdem acest meci. Am început prost, apoi i-am dominat. Ei nu au mai avut nicio ocazie, dar din păcate nu am marcat. A fost o zi lipsită de șansă pentru noi.

Nu am intrat cum ar fi trebuit să o facem, nu știu de ce. Am început mai slab, dar apoi am făcut un meci bun, însă nu am reușit să întoarcem scorul. Asta e, mergem mai departe.

Denis Drăguș: ”E greu să începi cu înfrângere în preliminarii”

Sunt trist pentru că nu am marcat, am avut câteva ocazii foarte bune, dar sunt zile în care nu intră. Sunt foarte supărat! Noi de acolo din teren am zis că e penalty. Dacă așa a zis arbitrul, aia e.

E greu să începi cu înfrângere în preliminarii, dar și în campania pentru EURO am avut momente grele și am scos-o la capăt. Să fim mai uniți și să o ducem la capăt. Trebuie să câștigăm în San Marino”, a declarat Denis Drăguș, la finalul partidei, potrivit .