Denis Drăguș, copy-paste după Marius Șumudică. „Mi-am luat și eu o geacă la fel”. Ce spune atacantul despre lovitura dată de Dan Șucu

Denis Drăguș a avut parte de un an 2024 destul de bun. Atacantul a prins un transfer tare la Trabzonspor, unde încă nu a reușit să își demonstreze adevărata valoare. El a făcut însă un turneu final foarte bun cu naționala României în Germania și acum visează la o calificare la Campionatul Mondial.

Denis Drăguș a furat moda dată de Marius Șumudică. „Mi-am luat și eu o geacă la fel”

Vârful din campionatul Turciei a venit în România de Sărbători.

Denis Drăguș a vorbit cu reporterii despre felul în care a trăit anul 2024, despre viitorul său, echipa națională, dar și despre Marius Șumudică, fostul său antrenor. Cei doi au o relație cu totul specială.

Atacantul a declarat că Marius Șumudică este un antrenor foarte capabil și îl apreciază pentru felul în care reușește să anime puțin fotbalul românesc. Drăguș a recunoscut că și-a cumpărat și el o geacă identică cu a tehnicianului de la Rapid.

„Mi-am luat și eu o geacă la fel. Mi-a plăcut, inclusiv culoarea. Îmi place modul în care Marius Șumudică dă culoare fotbalului românesc. Din punctul meu de vedere, este important că se află aici. Ar trebui să fie mult mai apreciat.

Când îi avem aici, nu îi apreciem atât de mult, chiar dacă există plusuri și minusuri, sau dacă au calități sau defecte. Un antrenor cu CV-ul lui să antreneze în România… La fel este și cazul domnilor Hagi sau Petrescu. Ar trebui să le fim mai aproape. Când nu sunt aici, ne-am dori să fie.

Îmi respect foarte mult clubul, sunt foarte atașat din acest punct de vedere. Îmi doresc doar să am succes acolo și, cu siguranță, voi reuși. Ne vom reveni, știu ce înseamnă acest club și cât de important e în Turcia. Nu poate rămâne mult timp într-o situație nefavorabilă”, a explicat vârful naționalei.

Denis Drăguș, dat pe spate de lovitura lui Dan Șucu

Denis Drăguș a făcut parte în trecut din lotul celor de la Genoa și a declarat că nu se aștepta ca un om de afaceri din România să cumpere vreodată clubul. El a evitat să vorbească despre o posibilă revenire în echipa „grifonilor”.

„M-a surprins vestea. Pentru România și fotbalul românesc, este un lucru extraordinar, faptul că un român ajunge să fie acționar majoritar la o echipă de Serie A. Am fost și eu acolo, știu ce înseamnă Genoa pentru localnici și italieni. E o oportunitate pentru fotbalul românesc, dar haideți să nu vorbim de cine și cum ajunge acolo”, a mai spus Denis Drăguș.

„Cred că vom reuși să terminăm și grupa de calificări tot pe prima poziție”

Pe finalul interviului, atacantul a ținut să spună câteva cuvinte și despre forma lui fizică, dar și despre adversarii cu care România se va duela în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Denis Drăguș este extrem de optimist și e de părere că naționala noastră poate face o figură frumoasă cu Mircea Lucescu selecționer.

„Din păcate, nu am putut termina anul pe teren, însă accidentarea nu este atât de gravă. Mă bucur că am parte de susținere, iar prietenii și familia sunt alături de mine pentru a mă recupera în cel mai scurt timp posibil. Fac tot ce depinde de mine pentru a reveni la cel mai înalt nivel. A fost cel mai bun an al carierei mele, de departe, uitându-mă și la tot ce s-a întâmplat în vară. Am trăit cele mai intense emoții și cele mai frumoase bucurii. Cred că 2025 va fi, cel puțin, la fel de bun.

Am terminat grupa de Liga Națiunilor pe primul loc, cred că vom reuși să terminăm și grupa de calificări tot pe prima poziție. Asta ne dorim, acesta e obiectivul. Ținând cont că am terminat ultimele trei campanii pe primul loc, ne dorim și mai mult să fim pe primul loc.

Bosnia și Austria sunt echipe puternice, echipe cu valoare, cu calitate. Am arătat că nu ținem cont de adversar, cine e în prima urnă, atât în preliminarii, cât și la Campionatul European.

Nu mă gândeam că voi avea șansa să lucrez sub comanda lui Mircea Lucescu, nu credeam că se va întoarce pentru mine. Este un privilegiu pentru noi să lucrăm cu un asemenea antrenor, poate fi doar o bucurie. Ne bucurăm și pentru ce s-a întâmplat cu Edi, s-a creat un grup extraordinar și am reușit lucruri importante. Prin prisma acestui lucru, vom fi legați mereu de el. Pentru orice jucător sau antrenor, Campionatul Mondial este nivelul suprem”, a încheiat atacantul, conform