Denis Drăguș crede în viitorul naționalei: „Jucătorul român are calitate! E vorba despre a nu renunța”

Totodată, atacantul lui Standard Liege consideră că în campionatele puternice din străinătate, duelurile fizice sunt mult mai intense decât în campionatul intern.

Denis Drăguș crede în viitorul naționalei României

pentru , în care a vorbit despre revenirea sa în lotul „tricolorilor”, dar și despre viitorul echipei naționale:

„E un început bun pentru mine, mai ales că am fost titular în toate meciurile. Sper să o țin tot așa. Și pe plan personal, și ca echipă suntem într-un moment bun.

La nivel de intensitate, duelurile fizice sunt mult mai puternice. Viteza de joc e mult mai ridicată. La început e greu pentru toată lumea”.

„Jucătorul român are calitate și este vorba doar despre a nu renunța și a merge înainte. Am avut și eu probleme și mă bucur că am trecut peste ele și m-am adaptat.

Cred că peste tot e loc de mai bine. Nu e un lucru la care pot să zic că nu am de lucrat. Îmi doresc să fiu mai bun cât pot de mult în fiecare zi”, a mai spus Denis Drăguș.

Înainte de FCSB – Anderlecht, Denis Drăguș a vorbit despre diferențele dintre campionatul Belgiei și cel al României

despre diferențele pe care le-a simțit între campionatul din Belgia și cel din România, avertizându-i pe jucătorii FCSB-ului înaintea duelului cu Anderlecht, scor 0-0.

Atunci, Drăguș îi lăuda pe tinerii fotbaliști ai lui Anderlecht, despre care a spus că pot câștiga multe dueluri în ciuda vârstei fragede: „Vreau doar să joc cât mai mult, mă bucur că am reușit să marchez, mă bucur că am un nou antrenor, avem obiective mari și suntem într-un proces de reconstrucție și cred că va fi din ce în ce mai bine.

E o diferență mai ales în duelurile fizice, le-am resimțit și eu, dar am reușit să mă adaptez. Important e să nu vrei să te întorci la zona de confort. Eu nu m-am gândit niciun moment să mă întorc”.

„Am jucat și vârf și extremă în acest sezon. Nu am vorbit cu Edi Iordănescu, aștept și eu convocarea, pentru mine e o mândrie să joc pentru România. Oricând îmi doresc să reprezint țara”, spunea Denis Drăguș în urmă cu o săptămână.