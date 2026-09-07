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După trei ani în fotbalul din Turcia, Denis Drăguș (27 de ani) a revenit în România și a semnat cu FCSB. Jurnaliștii din „Țara Semilunii” l-au urmărit pe atacantul român după ce s-a despărțit oficial de Trabzonspor și au prezentat prima declarație pe care acesta a oferit-o după revenirea în România, reamintind faptul că Drăguș „a eșuat” la formația din Super Lig.

Denis Drăguș, criticat în Turcia după ce a ales FCSB

Primul sezon al lui Denis Drăguș în Turcia a fost excelent, atacantul român marcând de 15 ori în 35 de jocuri pentru Gaziantep, echipă care era antrenată la acel moment de nașul său, Marius Șumudică. Acesta a fost achiziționat apoi de Trabzonspor, însă după un sezon în care nu a confirmat, a fost împrumutat la Eyupspor și înapoi la Gaziantep.

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În această vară, internaționalul român a părăsit-o pe Trabzonspor și a revenit în România, la FCSB, unde . Site-ul , dedicat știrilor din orașul Trabzon, a dedicat un articol afirmațiilor făcute de Drăguș după sosirea la FCSB, iar jurnaliștii turci au subliniat faptul că acesta nu a confirmat la Trabzonspor.

„Denis Drăguș a fost achiziționat de Trabzonspor cu așteptări mari, dar a eșuat în încercarea de a oferi prestații consistente în tricoul clubului. După perioada de la Trabzonspor, atacantul român a decis să își continue cariera în țara natală și are parte de un nou început la FCSB”, au transmis aceștia.

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Ce a declarat Denis Drăguș după sosirea la FCSB

la derby-ul dintre Dinamo și FCSB, pe care formația „roș-albastră” l-a pierdut cu 1-2. „Sper să fiu gata cât mai repede. Trebuie să luăm o decizie cu staff-ul. Vedem ce se va întâmpla. E frumos să joci cu presiune. Fără presiune nu are rost să joci. A contat decizia și pentru echipa națională. Sper să fiu acolo, să ajut și echipa de club, și naționala. O să dau totul pe teren”, a declarat acesta după finalul jocului, conform .