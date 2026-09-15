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. Un semieşec pentru fosta campioană a României, care rămâne în afara play-off-ului. La roş-albaştrii a debutat Denis Drăguş, care a evoluat ultimele 20 de minute, dar n-a avut nicio realizare.

Adrian Ilie, după debutul lui Denis Drăguş: „Când nu eşti pregătit fizic aşa arăţi, un pic timorat”

În studio-ul FANATIK SUPERLIGA, invitaţii lui Horia Ivanovici au analizat prestaţia lui . Adrian Ilie a remarcat că atacantul a fost timorat, dar crede în calităţile lui:

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„Are nevoie de timp, nu a mai jucat demult. Când nu eşti pregătit fizic, aşa arăţi, un pic timorat. Un jucător cu calitate, iar dacă fizic se pune bine va fi un câştig pentru echipa naţională.

Are nevoie de timp să se adapteze, este într-un grup nou de jucători. O să îi vedem calităţile. Aseară FCSB mi-a plăcut. A avut ocazii. Cred că între 18-20 de goluri poate să dea”, a spus Adrian Ilie.

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Marcel Puşcaş, critici pentru atacant: „La un milion salariu, nu ai voie să fii timorat”

Marcel Puşcaş l-a evidenţiat doar pe Meriton Korenica de la FCSB. Referitor la debutul lui Denis Drăguş, Puşcaş spune că la un milion de euro salariu nu are voie să fie timorat. În plus, trebuie să se pună la punct fizic:

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„Nu ştiu dacă a făcut sau nu pregătirea de vară. Dar dacă a făcut-o cu Trabzon, din punct de vedere fizic n-ar trebui să aibă probleme. La un milion salariu, nu ai voie să fii timorat. Dacă a făcut pregătirea de vară cu Trabzon, evoluţia nu se justifică. Nu a ieşit cu nimic în evidenţă. Că spunem că a fost tamponat. L-a tamponat Ţuţu.

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Nu are niciun complex copilul de la Petrolul. Poate să joace şi împotriva lui Vinicius. Îl mai aşteptăm. Korenica are două duşuri la FCSB şi pare cel mai bun jucător al echipei. Alţii sunt de două luni şi nu au fost în niciun joc.

Korenica dă gol, are şase ocazii. E vorba de valoare. Boutoutaou e bun la fotbal în sală. Cu Gnahore n-am nimic. Au fost mulţi tineri în ultimii 10 ani care au eşuat. Mă uitam la „fraierul” Rădăslăvescu. Are cinci goluri la Farul. Trebuie să îi dai încredere”, a spus Puşcaş.

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Vochin are încredere în Drăguş: „Asta va deveni o presiune pentru el”

Andrei Vochin spune că Denis Drăguş îşi pune singur presiune pe umeri cu salariul de un milion de euro. Atacantul vrea să livreze pe măsura salariului, astfel că ar putea fi apăsat de acest aspect:

„Primul lucru, când intri ca rezervă, trebuie să joci simplu. L-am văzut când a egalat Petrolul, au dat un prim plan cu el şi a dat din cap dezaprobator, aşa, spunând: „Bă, dar slabi sunt ăştia!”.

Cam cu ideea asta a intrat pe teren. Doar că s-ar putea să se înşele. La ce nu sunt slabi, dacă te iei cu ei la luptă. Nu sunt slabi. În campionatul României sunt slabi la şmecherie fotbalistică. Nu ştim să ne poziţionăm.

Dacă ştii să te poziţionezi… Dar el a intrat cu ideea asta: „Bă, dar slabi sunt ăştia!”. Iar după ce a intrat s-a lovit de Ţuţu, Muţu, s-a enervat, a încercat şi mai mult. În luptă dreaptă unu la unu nu îi baţi. Dacă ai valoare, profiţi de spaţiile pe care le lasă.

Şi el ştie că are salariu de un milion. Este un tip foarte serios din acest punct de vedere. Vrea să dea ce i se dă. Şi asta va deveni o presiune pentru el. În situaţia în care nu este pregătit, deocamdată nu este la nivelul din 2024 când lua fundaşii Ucrainei şi fugea cu ei în cârcă”, a spus Vochin.