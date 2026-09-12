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Denis Drăguș, discuție decisivă cu Gică Hagi: „A contat mult părerea dânsului!”. Ce sfat i-a dat „Regele”

Denis Drăguș a avut o discuție decisivă cu Gică Hagi înainte să semneze cu FCSB. Cel mai bine plătit fotbalist din campionatul României a dezvăluit ce sfat i-a dat „Regele”
Cristi Coste, Cristian Măciucă
12.09.2026 | 23:54
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EXCLUSIV FANATIK
Denis Drăguș, discuție decisivă cu Gică Hagi: „A contat mult părerea dânsului!”. Ce sfat i-a dat „Regele”. FOTO: Fanatik
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Denis Drăguș (27 de ani) este noul superstar de la FCSB. Plătit de Gigi Becali cu un salariu istoric de 1.000.000 de euro pe an, atacantul s-a sfătuit cu selecționerul României, Gică Hagi, înainte să semneze cu roș-albaștrii.

Ce sfat i-a dat Hagi lui Denis Drăguș înaintea transferului la FCSB

Denis Drăguș a semnat pe 3 ani cu FCSB și va avea cel mai mare mare salariu din istoria fotbalului românesc, 1.000.000 de euro pe sezon. Atacantul este extrem de încântat că a făcut această alegere și spune că roș-albaștrii formează cea mai importantă echipă din România. Înainte să ajungă la clubul patronat de Gigi Becali, Drăguș s-a sfătuit și cu Gheorghe Hagi.

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„Da, mi-a spus și dânsul că e important să joc, să am meciuri, sunt meciuri importante la echipa națională. Și cum am luat decizia și în trecut, un criteriu important pentru mine e echipa națională. A contat foarte mult și părerea dânsului.

E un sentiment de deja vu să lucrez din nou cu domnul Hagi. E o bucurie să îl am antrenor. Îmi doream când am plecat să mai lucrez cu dânsul. Nu știam sub ce formă sau la ce echipă, dar mă bucur că se întâmplă la echipa națională și cred că e un mare plus pentru fotbalul românesc, pentru jucători, pentru toți cei care vor veni la echipa națională și care nu îl cunosc. Cred că va avea un impact asupra fiecărui jucător și asupra echipei”, a declarat Denis Drăguș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Denis Drăguș a fost antrenat de Gică Hagi la Constanța

Născut în București, Denis Drăguș a început fotbalul la școala lui Marcel Pigulea, Pro Luceafărul. În 2014, atacantul a făcut pasul spre Constanța, la Academia Hagi. El a jucat la Farul (ex-Viitorul) până în anul 2019, când a fost cumpărat de Standard Liege cu 1,8 milioane de euro. 57 de meciuri, 13 goluri și 6 pase decisive are Drăguș pentru echipa de la malul Mării Negre.

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(n.r. – Mai știi sfatul lui Hagi de la Viitorul?) E o chestie pe care dânsul o repetă de foarte multe ori. Că la fotbalul totul durează o zi. Asta mi-a rămas cel mai adânc în minte. Faptul că indiferent dacă câștigi sau pierzi, totul durează o zi și în următoarea zi trebuie să o iei de la capăt. Orice s-a întâmplat, nu poți rămâne blocat acolo. Asta e foarte important, să ai puterea să o iei de la capăt, să muncești. Ar fi un haos să depinzi de fiecare rezultat. Dacă ești influențat de rezultatul din trecut, nu vei avea un echilibru. Important e să lași totul în spate și să știi ce ai de făcut pe viitor”, a adăugat noul atacant de la FCSB.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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