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cu lecțiile învățate și știe foarte bine că noua sa aventură la FCSB vine la pachet cu o presiune aparte. Atacantul este conștient că la echipa lui Gigi Becali lucrurile se pot schimba rapid și că fiecare meci poate aduce o nouă provocare. Drăguș spune, însă, că experiențele prin care a trecut l-au pregătit pentru astfel de situații și că nu vrea să pornească la drum cu gânduri negative. În interviul acordat în exclusivitate pentru FANATIK, internaționalul român a răspuns inclusiv la întrebarea dacă este pregătit să fie schimbat la pauză în cazul în care nu reușește să marcheze în prima repriză.

Denis Drăguș nu se teme de scenariul în care ar fi schimbat la pauză de Gigi Becali

Una dintre cele mai incomode întrebări ale interviului FANATIK l-a pus pe Denis Drăguș în fața unui scenariu care poate apărea oricând la FCSB: ce ar face dacă Gigi Becali ar decide să-l scoată de pe teren încă de la pauză, în cazul în care nu ar marca în prima repriză? Atacantul nu a fugit de răspuns și a transmis că .

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Drăguș spune că nu vrea să pornească de la scenarii negative și preferă să se concentreze pe fotbal și pe șansa de a trăi această experiență: „Chiar sunt pregătit pentru orice. În fotbal se poate orice, nu stau să mă gândesc la lucruri de genul. În general nu gândesc negativ, nu pun răul în față, dar am trecut prin multe și nu cred că e ceva care să mă mai surprindă. Îmi doresc să trăiesc experiența asta și sunt convins că o să fie una bună. Îmi doresc să mă bucur de fiecare moment“, a spus Denis Drăguș.

Drăguș a revenit, apoi, asupra răspunsului și a recunoscut că afirmația sa fusese puțin exagerată. Totuși, atacantul a subliniat că experiența acumulată până acum l-a învățat să fie pregătit pentru orice poate apărea pe parcursul unei cariere: „Cât trăiești înveți. Am exagerat un pic, da, dar niciodată nu poți spune niciodată. Important e să fii pregătit”.

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Drăguș, mulțumit de noii colegi de la FCSB

Înainte de a începe noua aventură la FCSB, Denis Drăguș a avut ocazia să-i cunoască și pe noii săi colegi transferați în aceeași perioadă. Este vorba despre Muhar și Korenica, fotbaliști pe care internaționalul român îi știa ca jucători, dar nu îi cunoscuse personal.

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Primele zile petrecute împreună i-au lăsat o impresie bună lui Drăguș, care este convins că ambii pot avea un rol important și că adaptarea rapidă va fi esențială pentru rezultatele echipei: „Nu-i știam personal, dar ca jucători îi cunoșteam. Mă bucur că au venit și ei, sunt jucători de calitate și caractere frumoase. I-am cunoscut în câteva zile și clar o să ne ajute, o să fie jucători importanți. Important e să ne adaptăm cât mai repede și să începem să facem rezultate”.