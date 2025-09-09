Sport

Denis Drăguş, dezamăgit după Cipru – România 2-2: „Nu era cazul să cădem!”

Denis Drăguş a marcat o "dublă" cu Cipru, dar România nu a reuşit să câştige de la 2-0. La final, atacantul a fost dezamăgit de prestaţia echipei după startul excelent.
Marian Popovici
10.09.2025 | 00:19
Denis Drăguş, dezamăgit după Cipru - România 2-2: "Nu era cazul să cădem!". Sursa: sportpictures.eu

România şi-a compromis şansele de calificare la Campionatul Mondial din preliminariile clasice după 2-2 în Cipru. „Tricolorii” au condus cu 2-0 graţie golurilor marcate de Denis Drăguş în startul meciului, dar nu au putut conserva avantajul.

Denis Drăguş, dezamăgit după Cipru – România 2-2: „A fost un moment psihologic”

La final, Denis Drăguş a declarat că este dezamăgit de prestaţia echipei după ce s-a făcut 2-0, ciprioţii fiind mult mai montaţi mai ales după ce au reuşit să reducă din avantaj:

„Din păcate, așa se întâmplă… Am avut șansa să facem 3-0, a venit golul lor, a fost un moment psihologic. Au prins și ei încredere. Din păcate nu am reușit să marcăm al treilea gol au să menținem rezultatul.

Suntem dezamăgiți, dar cred că trebuie să fim echilibrați, am mai trecut prin momente grele, trebuie să o scoatem la capăt. Da, se întâmplă să nu intre. Ei au prins încredere la golul de 2-1, au reușit să-l înscrie și pe al doilea și asta a fost.

„Nu era cazul să cădem, trebuia să menținem începutul bun de joc”

Au avut un plus de încredere. Au intrat mult mai montați. Nu era cazul să cădem, trebuia să menținem începutul bun de joc pe care l-am făcut. Trebuia să terminăm meciul cum l-am început.

Ne-a încurajat (n.r. Mircea Lucescu). Sper să-l răsplătesc prin evoluțiile mele, m-am bucurat când am reușit să marchez al doilea gol. M-am bucurat pentru încrederea pe care ne-a arătat-o, mereu încearcă să fie pozitivi, să vadă părțile bune. De aia am simțit să-i mulțumesc”, a declarat Denis Drăguș la Prima Sport.

România nai poate ajunge la Campionatul Mondial din 2026 doar de la baraj. „Tricolorii” şi-au asigurat prezenţa acolo după rezultatele de anul trecut din Liga Naţiunilor.

