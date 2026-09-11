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Comparația Gică Hagi – Marius Șumudică! Denis Drăguș, dezvăluiri despre cei doi antrenori

Denis Drăguș, noul jucător de la FCSB, a lucrat în cariera sa cu doi dintre cei mai importanți antrenori români: Gică Hagi și Marius Șumudică. Fotbalistul face o comparație între aceștia.
Adrian Baciu
11.09.2026 | 17:25
Comparatia Gica Hagi Marius Sumudica Denis Dragus dezvaluiri despre cei doi antrenori
EXCLUSIV FANATIK
Denis Drăguș îi compară pe Gică Hagi și Marius Șumudică și scoate în evidență calitățile antrenorilor. Sursa foto: colaj Fanatik
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Denis Drăguș se pregătește pentru o nouă etapă în cariera sa de jucător. Atacantul a lăsat străinătatea pentru a reveni în țară. În următoarele sezoane, acesta va juca la FCSB, formație cu mari pretenții în SuperLiga. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, fotbalistul a vorbit despre doi antrenori care și-au pus serios amprenta asupra carierei sale: Gică Hagi și Marius Șumudică.

Ce spune Denis Drăguș despre Gică Hagi și Marius Șumudică, antrenori cu care a lucrat și încă lucrează în cariera sa

Ajuns la 27 de ani, Denis Drăguș a avut perioade excelente în cariera sa atunci când a lucrat la echipe antrenate de Gică Hagi (61 de ani) și Marius Șumudică (55 de ani). Actualului selecționer, fotbalistul îi datorează enorm. Cu Hagi, Drăguș a debutat în fotbalul profesionist, la Viitorul Constanța (actuala Farul), apoi a făcut pasul către un transfer în străinătate.

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În ceea ce-l privește pe Marius Șumudică, actualul tehnician de la CFR Cluj l-a avut elev pe Drăguș în Turcia, la Gaziantep. Sub comanda lui „Șumi”, în sezonul 2023 – 2024, atacantul a marcat peste 10 goluri în Super Lig. Șumudică este și nașul lui Drăguș. În interviul pentru FANATIK, fotbalistul de la FCSB a făcut o comparație între cei doi antrenori. A vorbit despre lucrurile pe care le au în comun, dar și despre diferențele existente între ei.

Drăguș spune că ambii sunt două firi vulcanice, care știu să scoată maxim de la fotbaliștii cu care lucrează. Amândurora, fotbalistul le este recunoscător pe viață pentru ajutorul și sfaturile primite. „(n.r. Ce au în comun Gică Hagi și Marius Șumudică?) Nu știu dacă au multe lucruri în comun. Sunt un pic diferiți.

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Faptul că sunt vulcanici amândoi, cred că ăsta e lucrul pe care îl au în comun, dar ca antrenori sunt diferiți. Cred că fiecare știe, prin maniera proprie, să scoată maxim de la jucători. Amândoi sunt antrenori foarte, foarte buni și mă bucur că am avut șansa să lucrez alături de amândoi. Le sunt recunoscător amândurora toată viața”, spune Drăguș.

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Denis Drăguș, dezvăluire măgulitoare în ceea ce-l privește pe Șumudică: „Are ceva din Mircea Lucescu”

După ce l-a cunoscut pe Mircea Lucescu, alături de care a lucrat la națională, Denis Drăguș a afirmat că Marius Șumudică are ceva din calitățile regretatului mare tehnician pe care l-a dat România. Astfel de calități are și Gică Hagi, mai spune fotbalistul de la FCSB.

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„(n.r. Spuneai că Marius Șumudică are ceva din Mircea Lucescu. Ai afirmat asta când l-ai cunoscut pe Mircea Lucescu în vestiar)Da, fiind și alături de el, avându-l antrenor, i-au rămas anumite chestii. Și domnul Hagi, și Șumi au lucruri pe care le-au deprins de la nea Mircea și cred că e bine că le-au folosit în carieră”, mai punctează fotbalistul.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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