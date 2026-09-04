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Denis Drăguș a dezvăluit de ce a acceptat oferta lui Becali și a semnat cu FCSB: „Mi-a spus că ar fi cel mai tare lucru din viața ei”

Denis Drăguș a răspuns primelor întrebări în calitate de fotbalist al celor de la FCSB. Plătit regește de Gigi Becali, atacantul a dezvăluit de ce a acceptat să revină, de fapt, în România
Cristian Măciucă
04.09.2026 | 19:12
Denis Dragus a dezvaluit de ce a acceptat oferta lui Becali si a semnat cu FCSB Mia spus ca ar fi cel mai tare lucru din viata ei
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Adevăratul motiv pentru care Denis Drăguș a acceptat oferta lui Becali și a semnat cu FCSB: „Mi-a spus că ar fi cel mai tare lucru din viața ei” FOTO: Facebook - FCSB
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Denis Drăguș (27 de ani) e „bomba” detonată de Gigi Becali în această perioadă de mercato. Atacantul a vorbit în premieră în calitate de fotbalist al roș-albaștrilor și a dezvăluit ce l-a determinat să semneze cu fosta campioană a României.

Motivul emoționant pentru care Denis Drăguș a venit la FCSB

Denis Drăguș, la FCSB, a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK. Atacantul a semnat pe trei ani cu echipa patronată de Gigi Becali (68 de ani) și va primi un salariu colosal la gruparea roș-albaștrilor: 1.000.000 de euro pe sezon. După ce a fost prezentat oficial, internaționalul român a oferit primele declarații.

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„Mă simt emoționant pentru că joc acasă, o să joc în fața atâtor suporteri și o să joc pentru cea mai iubită echipă din România. Mă bucur și de abia aștept să începem! (n.r. – Ce anume te-a convins să alegi FCSB și ce a cântărit cel mai mult în decizia ta?) Încrederea pe care am simțit-o din partea tuturor. Când i-am spus fetiței mele că s-ar putea să se întâmple și să fiu lângă ea acasă, mi-a spus că ar fi cel mai tare lucru din viața ei și nu cred că mai era ceva de adăugat”, a declarat Denis Drăguș, pe Facebook-ul FCSB.

Drăguș va purta tricoul cu numărul 10 la FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate numărul cu care Denis Drăguș va juca la gruparea roș-albastră. Atacantul în vârstă de 27 de ani a preluat rolul de „decar”, după plecarea lui Florin Tănase (31 de ani) la Omonia Nicosia. „Abia aștept. Sunt foarte curios. În ultimii șapte ani am fost în afara țării, chiar dacă am fost la Constanța înainte să plec, tot nu eram acasă.

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Acum sunt acasă, la o echipă pe care toată lumea o iubește, toată lumea o simpatizează, chiar și eu urmăream când eram mic meciurile Stelei cu mare admirație și mă bucur că fac parte din această echipă”, a mai spus Drăguș.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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