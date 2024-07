Denis Drăguș, discurs emoționant după eliminarea României de la Euro 2024: „Rămâne speranța pe care le-am dat-o românilor, copiilor”

Denis Drăguș a analizat parcursul pe care l-a avut România la Euro 2024. nu a rămas cu un gust amar după eșecul la scor de neprezentare în fața Olandei.

Ce a spus Denis Drăguș după România – Olanda 0-3. Cu ce ne alegem după eliminarea de la Euro 2024

Denis Drăguș a început ca titular toate cele patru meciuri ale României de la Euro 2024. Atacantul în vârstă de 24 de ani a marcat și un gol în victoria cu Ucraina scor 3-0. După eșecul de la Munchen, unde Drăguș a tras concluziile.

„E clar că ne doare. Ne-am dorit să mergem cât mai departe în această vară, să jucăm cât mai mult și să ne bucurăm de aceste sentimente, de acești români minunați care ne-au susținut mereu.

Din păcate, ne-am oprit aici, dar am dat totul și ne bucurăm că am reușit să facem lumea fericită. Ne pare rău că nu am putut mai mult.

Am dat totul pe teren și cred că asta poate fi un exemplu pentru cei mai tineri. Detaliile fac diferența. Suntem puțini supărați. A doua repriză am început bine, am avut ocazii. Din păcate, atât s-a putut în seara asta.

Eu unul sincer sunt fără cuvinte pentru tot ceea ce s-a întâmplat aici, suporteri și susținere”,a declarat Denis Drăguș, la , la finalul meciului România – Olanda 0-3.



„Dacă pui suflet și îți dorești poți face lucruri mari”

Eliminată de la turneul final din Germania, România se pregătește acum de o nouă campanie în UEFA Nations League. „Tricolorii” fac parte din Liga C, Grupa 2, alături de Cipru, Kosovo și Lituania. Primul meci al nostru e programat pe 6 septembrie, de la ora 21:45, la Priștina.

„Ceea ce rămâne după acest European este speranța pe care am dat-o românilor, copiilor. Oricât de mic ai fi, pentru că am plecat cu ultima șansă la acest European, dacă pui suflet și îți dorești poți face lucruri mari”, a completat atacantul lui Trabzonspor.

România a ratat astfel calificarea în sferturile de finală. Acolo va juca însă Olanda, care va da piept cu învingătoarea duelului Austria – Turcia, programat marți, 2 iulie, de la ora 22:00.