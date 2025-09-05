Denis Drăguș, discuție cu Mircea Lucescu după ce a fost schimbat în România – Canada 0-3. A ratat ocazii importante

Titularizat în ultimul moment în , după ce , Denis Drăguș a ratat ocazii mari de gol. Cum a fost surprins după schimbare.

Denis Drăguș, ocazii mari de gol irosite cu Canada

Selecționerul Mircea Lucescu a fost nevoit să facă o schimbare de ultim moment în primul ”11”, iar Louis Munteanu, cel care a acuzat probleme musculare la încălzire, a fost înlocuit în atac cu Denis Drăguș, vârful turcilor de la Eyupsor.

Prima mare ocazie semnată de tânărul atacant a venit în minutul 6, când a reluat periculos cu capul din centrarea lui Dobre. Mingea a trecut însă pe lângă poartă. În repriza secundă, vârful putea da lovitura de 2 ori.

În minutul 63, „tricolorii” au lansat un contraatac în forță. La capătul acțiunii s-a aflat Denis Drăguș, care a șutat puternic, însă și de data aceasta balonul a trecut puțin pe lângă poarta lui Crepeau.

Peste doar 6 minute, Drăguș putea marca golul anului. Dennis Man a pătruns în dreapta și a centrat în fața porții, unde atacantul lui Eyupspor a reluat spectaculos cu călcâiul. Mingea a refuzat să intre în plasă, portarul Crepeau fiind cel care s-a aflat pe traiectoria ei.

Denis Drăguș, discuție cu Mircea Lucescu după ce a fost schimbat

Ratarea colosală din minutul 69 a fost ultima ocazie pe care Denis Drăguș a avut-o în meciul contra Canadei. În minutul 74, el și Dennis Man le-au lăsat locul în teren lui David Miculescu și lui Alexandru Mitriță.

Imediat după schimbare, Drăguș a fost surprins având o discuție pe margine cu selecționerul Mircea Lucescu. Convorbirea dintre cei doi nu a fost una scurtă, semn că antrenorul i-a făcut câteva observații.