Sport

Denis Drăguș, discuție cu Mircea Lucescu după ce a fost schimbat în România – Canada 0-3. A ratat ocazii importante

Titularizat în amicalul România - Canada, Denis Drăguș a ratat ocazii mari de gol. Cum a fost surprins alături de Mircea Lucescu după ce a fost schimbat.
Mihai Dragomir
05.09.2025 | 23:05
Denis Dragus discutie cu Mircea Lucescu dupa ce a fost schimbat in Romania Canada 03 A ratat ocazii importante
ULTIMA ORĂ
Ocazii mari de gol ratate de Denis Drăguș în amicalul România - Canada. Sursa Foto: Sport Pictures.

Titularizat în ultimul moment în amicalul de vineri seară dintre România și Canada, după ce FANATIK a aflat că Louis Munteanu a acuzat probleme musculare la gamba stângă, Denis Drăguș a ratat ocazii mari de gol. Cum a fost surprins după schimbare.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș, ocazii mari de gol irosite cu Canada

Selecționerul Mircea Lucescu a fost nevoit să facă o schimbare de ultim moment în primul ”11”, iar Louis Munteanu, cel care a acuzat probleme musculare la încălzire, a fost înlocuit în atac cu Denis Drăguș, vârful turcilor de la Eyupsor.

Prima mare ocazie semnată de tânărul atacant a venit în minutul 6, când a reluat periculos cu capul din centrarea lui Dobre. Mingea a trecut însă pe lângă poartă. În repriza secundă, vârful putea da lovitura de 2 ori.

ADVERTISEMENT

În minutul 63, „tricolorii” au lansat un contraatac în forță. La capătul acțiunii s-a aflat Denis Drăguș, care a șutat puternic, însă și de data aceasta balonul a trecut puțin pe lângă poarta lui Crepeau.

Peste doar 6 minute, Drăguș putea marca golul anului. Dennis Man a pătruns în dreapta și a centrat în fața porții, unde atacantul lui Eyupspor a reluat spectaculos cu călcâiul. Mingea a refuzat să intre în plasă, portarul Crepeau fiind cel care s-a aflat pe traiectoria ei.

ADVERTISEMENT
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de...
Digi24.ro
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”

Denis Drăguș, discuție cu Mircea Lucescu după ce a fost schimbat

Ratarea colosală din minutul 69 a fost ultima ocazie pe care Denis Drăguș a avut-o în meciul contra Canadei. În minutul 74, el și Dennis Man le-au lăsat locul în teren lui David Miculescu și lui Alexandru Mitriță.

ADVERTISEMENT
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa...
Digisport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial

Imediat după schimbare, Drăguș a fost surprins având o discuție pe margine cu selecționerul Mircea Lucescu. Convorbirea dintre cei doi nu a fost una scurtă, semn că antrenorul i-a făcut câteva observații.

  • 5 goluri are Denis Drăguș la echipa națională
România – Canada 0-3, amical pe Național Arena. Umilință greu de digerat și...
Fanatik
România – Canada 0-3, amical pe Național Arena. Umilință greu de digerat și performanță negativă pentru Mircea Lucescu pe banca naționalei
Mircea Lucescu nu a titularizat nici unul din cei 6 jucători de la...
Fanatik
Mircea Lucescu nu a titularizat nici unul din cei 6 jucători de la FCSB în România – Canada, dar a trimis 2 în teren în minutul 62. Reacția lui Gigi Becali. Update
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Acum se joacă Ucraina...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Acum se joacă Ucraina – Franța și alte 9 meciuri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
”Gigi îmi e dator cu câteva milioane de euro!”. Nu a mai rezistat...
iamsport.ro
”Gigi îmi e dator cu câteva milioane de euro!”. Nu a mai rezistat și a venit în fața palatului lui Becali: mesaj direct pentru Hagi, Halep, Șoșoacă și Călin Georgescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!