Denis Drăguș, dorit de o echipă din Turcia! Românul poate bifa al doilea club din acest sezon

Denis Drăguș a venit la Eyupspor în vara lui 2025, sub formă de împrumut, însă s-ar putea despărți de micuța echipă din Turcia mai devreme decât era planificat. O formație din prima jumătate a clasamentului și-a exprimat deja interesul pentru împrumutul său până în vara lui 2026.

Denis Drăguș, dorit de o formație din prima jumătate a clasamentului din Turcia. Despre cine este vorba

Denis Drăguș părea să aibă un viitor strălucit în Superliga Turciei, după ce a făcut un sezon senzațional pentru Gaziantep înainte de EURO 2024, iar mai apoi a prins transferul la Trabzonspor. Din păcate, el nu a confirmat la fosta campioană a Turciei și a fost împrumutat la o echipă mult mai mică: Eyupspor.

Surprinzător, Drăguș nu se simte în largul său nici la această formație și nu a reușit să aibă nicio contribuție ofensivă în 11 apariții, iar micuța echipă turcă ar dori să încheie împrumutul încă din această iarnă. Atacantul naționalei României nu duce însă lipsă de oferte și ar putea fi împrumutat la o altă echipă din Turcia, mult mai bine clasată decât actuala echipă, care se luptă în zona retrogradării. Echipa care și-a depus candidatura pentru un împrumut al lui Denis Drăguș este Kocaelispor, care l-ar vrea pentru a-l folosi în bandă, acolo unde el a dat cel mai bun randament pentru Gaziantep.

Ce spune presa din Turcia despre posibilul împrumut al lui Denis Drăguș la Kocaelispor

Kocaelispor se află pe locul 9 în Superliga Turciei, după 16 etape, cu 19 puncte, în timp ce Eyupspor ocupă locul 17, penultimul din campionat, cu doar 13 puncte. Presa din Turcia a dezvăluit că nou-promovata caută întăriri pentru a doua jumătate a campionatului, iar Drăguș poate fi o variantă bună:

„Kocaelispor, care își continuă eforturile de transferuri în timpul pauzei de la mijlocul sezonului, este interesată de extrema stânga a lui Eyüpspor, Denis Drăguș. Echipa verde-neagră vrea să-l transfere pe jucător sub formă de împrumut. Echipa verde-neagră, care dorește să transfere doi jucători de pe extremă în perioada de transferuri, l-a adăugat pe lista de ținte pe Denis Drăguș, împrumutat la Eyüpspor și sub contract cu Trabzonspor până în 2028.

Rapoartele sugerează că Trabzonspor face eforturi pentru a-l împrumuta pe Drăguș, care este așteptat să revină la club. Fotbalistul român s-a transferat la Gaziantep Football Club de la Standard Liège în urmă cu două sezoane, marcând 14 goluri în 34 de meciuri. Trabzonspor l-a transferat apoi, iar sezonul trecut Denis a jucat 26 de meciuri în toate competițiile, marcând 3 goluri”, notează turcii de la

De ce nu performează Denis Drăguș în Turcia. Fotbalistul s-ar confrunta cu probleme în familie

Giovanni Becali nu înțelege de ce Denis Drăguș, care a demonstrat că este un fotbalist foarte important pentru naționala României, nu reușește să confirme în Turcia, la o echipă mică, așa cum este Eyupspor. În trecut, el a făcut meciuri bune pentru Gaziantep, însă acum pare că nu se regăsește oriunde s-ar duce.

„N-are nicio relație cu familia, cred. Cred, eu nu știu. Am auzit, din culise, că n-are relație bună nici cu taică-su. Nu știu. Băi, sunt și cazuri dintre astea. N-are relație bună cu taică-su. Așa am auzit. Nu știu. Din cauza soției, din cauza nu știu ce. Dar așa am auzit. Și îl afectează fotbalistic asta, nu are liniștea aia. El, titular la echipa națională, se întoarce în Turcia și nu joacă. Nu e normal. Sunt niște chestii din afara fotbalului care îl pot zdruncina. Sunt niște chestii care te macină!”, a declarat Ioan Becali la „Giovanni Show”.

Drăguș, suspendat pentru barajul României pentru Campionatul Mondial din 2026

contra Turciei, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

În penultimul meci din grupa preliminară, contra Bosniei & Herțegovina, Denis Drăguș a văzut direct cartonașul roșu după ce a ridicat talpa la nivelul capului unui adversar pentru a juca o minge. Această eliminare i-a atras o suspendare de două etape, iar el mai are de ispășit jumătate din pedeapsă, după ce nu a putut fi folosit nici în meciul cu San Marino.