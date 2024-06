Denis Drăguș, emoționat după România – Slovacia 1-1: „Mi-au dat câteva lacrimi!”. Ce adversar își dorește

Totodată, fotbalistul naționalei României a spus că și-ar dori să joace împotriva Turciei în confruntarea din optimile de finală ale Campionatului European din Germania.

Denis Drăguș, emoționat după România – Slovacia

Denis Drăguș a fost emoționat la finalul , povestind cum s-a trăit bucuria în vestiarul „tricolorilor”, dar și ce l-a transmis Edi Iordănescu:„Avem optimile de finală și sincer mi-aș dori să jucăm împotriva Turciei.

Este de departe e cel mai frumos moment din cariera mea. Nimic nu se compară cu așa ceva. Ce s-a întâmplat și pe stadion, să te simți ca acasă, e ceva incredibil! Se aude și de aici ce e în vestiar. Da, am plâns, mi-au dat câteva lacrimi. Am cântat de toate în vestiar.

Nu am știut rezultat la celălalt meci, am spus să ne vedem de jocul nostru, l-am aflat abia la final, când am văzut clasamentul că suntem pe primul loc”.

„Am arătat că ne putem bate cu oricine!”

„S-a văzut pe teren că s-a jucat meciul, că fiecare și-a dorit să arate ce poate, fiecare și-a dorit să marcheze. Am primit gol, am reușit să revenim, puteam să și câștigăm.

Așa a fost să fie, așa s-a terminat. Mister ne-a felicitat, ne-a spus și înainte că suntem aproape de a scrie istorie. Am terminat preliminariile neînvinși, acum terminăm din nou pe primul loc într-o grupă cu Belgia și Ucraina și Slovacia”, a .

„Am arătat că putem să ne batem cu oricine. Chiar dacă am pierdut cu Belgia, am arătat că putem să ne batem cu oricine, putem să jucăm de la egal la egal cu orice adversar. Suntem nerăbdători de următorul meci”, a mai spus fotbalistul naționalei României.

România s-a calificat de pe primul loc în grupa E de la EURO 2024, urmată de Belgia, pe locul trei fiind Slovacia, iar Ucraina este echipa eliminată. Foarte interesant este că toate echipele din grupa E au avut același număr de puncte, adică patru.

În preliminariile pentru EURO 2024, naționala României a reușit să termine grupa pe primul loc, fără să piardă vreun meci, Elveția fiind naționala care s-a clasat pe locul doi.

