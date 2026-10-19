Denis Drăguș, gata pentru derby-ul cu Rapid? Ce au arătat investigațiile medicale și ce se întâmplă cu transferul lui Florinel Coman

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FCSB a obținut o victorie extrem de importantă în deplasarea cu FC Voluntari, scor 2-1, la capătul unui meci mult mai complicat decât se așteptau roș-albaștrii. La finalul jocului, Gigi Becali a vorbit despre situația lui Denis Drăguș, atacantul adus în această vară.

FCSB a tremurat pentru victorie în duelul cu Voluntari

Arnold Garita a deschis scorul în minutul 27, după o pasă oferită de Risto Radunovic. FCSB a intrat în avantaj la vestiare, însă situația s-a complicat în partea secundă. Remus Guțea a restabilit egalitatea în minutul 59, după o acțiune pe care a finalizat-o cu un șut de mare clasă.

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în minutul 85, când a înscris golul decisiv. Tânărul atacant i-a adus lui Laurențiu Reghecampf a doua victorie consecutivă de la revenirea pe banca roș-albaștrilor, după succesul cu Oțelul Galați, scor 1-0. În urma rezultatului de la Voluntari, FCSB a urcat pe locul 6 în SuperLiga, cu 18 puncte după 12 etape.

Gigi Becali a făcut anunțul despre Denis Drăguș! Ce șanse are să joace împotriva Rapidului. Noutăți și despre Florinel Coman

La finalul partidei cu FC Voluntari, Gigi Becali a vorbit și despre situația lui Denis Drăguș. a dat de înțeles că există șanse ca atacantul să fie refăcut la timp pentru derby-ul cu Rapid. Totodată, omul de afaceri a abordat și posibilitatea revenirii lui Florinel Coman la formația roș-albastră în această iarnă.

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„Drăguș are o mică… nu știu ce. Cred că va juca împotriva Rapidului. Trebuia să mai stea. A fost încăpățânat că vrea să joace. De asta l-am băgat. I-am spus și lui Reghe să nu se ia după el. El vrea să joace, dar trebuie să-l avem când e nevoie de el. A făcut RMN. Nu are nimic serios. E ceva minor. Ce pot eu să-i zic? A stat în tribună. El e un băiat extraordinar. E încăpățânat în sensul frumos. Vrea să joace. E ambițios, nu încăpățânat.

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(N.r. – Mai vine Florinel?) Eu ce spun… Reghe mi-a zis să aștept. «Așteaptă și vei vedea până în iarnă că nu o să fie nevoie». Așa a zis. Că știe el că nu e nevoie de întăriri. Eu nu am încredere în ce a zis”, a declarat omul de afaceri la finalul meciului de la Voluntari, conform