Denis Drăguș, gol anulat în Gaziantep – Beșiktaș 0-2! Ar fi fost prima reușită a echipei în mandatul lui Mirel Rădoi. Video

După 0-3 cu Eyupspor la debutul lui Mirel Rădoi pe bancă, Gaziantep a suferit un nou eșec, de această dată contra unui adversar mult mai puternic, Beșiktaș. Echipa antrenată de tehnicianul român a cedat cu 0-2, golul înscris în minutul 88 de Denis Drăguș (26 de ani) fiind anulat pentru un henț. Internaționalul român a intrat pe teren în repriza secundă.

Denis Drăguș, gol anulat în Gaziantep – Beșiktaș 0-2

Beșiktaș a deschis scorul rapid în meciul cu Gaziantep, încă din minutul 8, Tiago Djalo punctând cu o lovitură de cap după un corner executat de Kristjan Asllani. Apoi, fostul elev al lui Cristi Chivu de la Inter a dublat avantajul formației din Istanbul dintr-o lovitură de la 11 metri, acordată după un fault comis de portarul Gorgen asupra lui Jota Silva.

În repriza secundă, jocul a fost controlat de Gaziantep, care și-a creat mai multe ocazii importante, însă echipa lui Mirel Rădoi nu a reușit să înscrie, iar . Introdus în minutul 66, Denis Drăguș a trimis balonul în poartă spre finalul întâlnirii, însă golul a fost anulat din cauza unui henț comis de internaționalul român. Mirel Rădoi s-a bazat în acest meci și pe ceilalți doi conaționali din lot: Deian Sorescu a fost integralist, iar căpitanul Alexandru Maxim a fost titular și a părăsit terenul în minutul 87.

Ce urmează la Gaziantep după eșecul cu Beșiktaș

Gaziantep se află pe locul 10 în acest moment și nu mai are niciun obiectiv în campionat, fiind la distanță mare atât de zona retrogradării, cât și de o calificare în cupele europene. Până la finalul stagiunii, echipa antrenată de Mirel Rădoi va mai disputa două jocuri, în deplasare contra celor de la Goztepe și pe teren propriu cu Bașakșehir, formație pe care tehnicianul român a învins-o în vara anului trecut, când antrena Universitatea Craiova.

La debutul lui Mirel Rădoi, Gaziantep a suferit un eșec surprinzător, 0-3 pe terenul lui Eyupspor, echipă implicată în lupta pentru evitarea retrogradării. . Antrenorul român a fost prezentat oficial pe 22 aprilie, .