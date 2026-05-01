Sport

Denis Drăguș, gol anulat în Gaziantep – Beșiktaș 0-2! Ar fi fost prima reușită a echipei în mandatul lui Mirel Rădoi. Video

Denis Drăguș a trimis balonul în poartă spre finalul partidei Gaziantep - Beșiktaș 0-2, însă reușita a fost anulată pentru henț, iar formația turcă rămâne fără gol marcat în mandatul lui Mirel Rădoi.
Bogdan Mariș
01.05.2026 | 23:00
ULTIMA ORĂ
Denis Drăguș (26 de ani) a trimis balonul în poartă spre finalul partidei Gaziantep - Beșiktaș, însă reușita a fost anulată. FOTO: X
ADVERTISEMENT

După 0-3 cu Eyupspor la debutul lui Mirel Rădoi pe bancă, Gaziantep a suferit un nou eșec, de această dată contra unui adversar mult mai puternic, Beșiktaș. Echipa antrenată de tehnicianul român a cedat cu 0-2, golul înscris în minutul 88 de Denis Drăguș (26 de ani) fiind anulat pentru un henț. Internaționalul român a intrat pe teren în repriza secundă.

Beșiktaș a deschis scorul rapid în meciul cu Gaziantep, încă din minutul 8, Tiago Djalo punctând cu o lovitură de cap după un corner executat de Kristjan Asllani. Apoi, fostul elev al lui Cristi Chivu de la Inter a dublat avantajul formației din Istanbul dintr-o lovitură de la 11 metri, acordată după un fault comis de portarul Gorgen asupra lui Jota Silva.

ADVERTISEMENT

În repriza secundă, jocul a fost controlat de Gaziantep, care și-a creat mai multe ocazii importante, însă echipa lui Mirel Rădoi nu a reușit să înscrie, iar Beșiktaș s-a impus cu 2-0. Introdus în minutul 66, Denis Drăguș a trimis balonul în poartă spre finalul întâlnirii, însă golul a fost anulat din cauza unui henț comis de internaționalul român. Mirel Rădoi s-a bazat în acest meci și pe ceilalți doi conaționali din lot: Deian Sorescu a fost integralist, iar căpitanul Alexandru Maxim a fost titular și a părăsit terenul în minutul 87.

Ce urmează la Gaziantep după eșecul cu Beșiktaș

Gaziantep se află pe locul 10 în acest moment și nu mai are niciun obiectiv în campionat, fiind la distanță mare atât de zona retrogradării, cât și de o calificare în cupele europene. Până la finalul stagiunii, echipa antrenată de Mirel Rădoi va mai disputa două jocuri, în deplasare contra celor de la Goztepe și pe teren propriu cu Bașakșehir, formație pe care tehnicianul român a învins-o în vara anului trecut, când antrena Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
La debutul lui Mirel Rădoi, Gaziantep a suferit un eșec surprinzător, 0-3 pe terenul lui Eyupspor, echipă implicată în lupta pentru evitarea retrogradării. Fanii au lansat acuze dure la adresa jucătorilor, susținând că meciul ar fi fost trucat. Antrenorul român a fost prezentat oficial pe 22 aprilie, plecarea sa de la FCSB la Gaziantep fiind anunțată în exclusivitate de FANATIK pe 19 aprilie.

ADVERTISEMENT
SELECTEAZĂ AICI FANATIK.RO - SURSA TA DE INFORMAŢII PE GOOGLE. BIFEAZĂ CĂSUŢA PENTRU A VEDEA PRIMUL EXCLUSIVITĂŢILE DIN SPORT PE GOOGLE
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Victor Pițurcă 'a călcat pe bec' și a plătit scump: 'Eu l-am înjurat'
iamsport.ro
Victor Pițurcă 'a călcat pe bec' și a plătit scump: 'Eu l-am înjurat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!