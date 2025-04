Denis Drăguș, gol senzațional contra lui Jose Mourinho! Românul s-a prăbușit de bucurie după reușita cu Fenerbahce. Video

Denis Drăguș a fost eroul primei reprize pentru Trabzonspor. Atacantul român a marcat în minutul 45+4 singurul gol al primului act în meciul contra echipei pregătite de Jose Mourinho.

Denis Drăguș l-a „executat” pe Jose Mourinho în prelungirile primei reprize

, Fatih Tekke, a decis să meargă pe mâna lui Denis Drăguș în meciul din deplasare contra lui Fenerbahce. Iar românul i-a răsplătit încrederea.

În minutul 45+4, la capătul unui contraatac perfect, la care jucătorii lui Jose Mourinho nu au mai avut ce face, Denis Drăguș s-a aflat la locul potrivit și a deschis scorul cu un șut plasat.

Le but de Denis Drağuş ! 🔥🇷🇴 — BordoMavi France 🇫🇷 (@BordoMaviFR)

Denis Drăguș a marcat ultima oară pe 30 noiembrie, în înfrângerea lui Trabzonspor cu Alanyaspor, 1-2, din etapa a 14-a. Este al doilea gol în campionat și al treilea al sezonului. A mai punctat în preliminariile Europa League contra lui Ruzomberok, în victoria cu 1-0.

Denis Drăguș, liber să semneze cu orice impresar

În direct la FANATIK SUPERLIGA, și că fotbalistul este liber să semneze cu orice impresar dorește.

Agentul FIFA a mărturisit că Denis Drăguș este acaparat de problemele personale, acesta fiind motivul pentru care randamentul său nu mai este la fel de ridicat ca în sezonul trecut.

„Cred că era vorba și de concentrare, trebuia să se și concentreze mai mult. Nu știu, nu prea sunt fericit cu se întâmplă cu el. (n.r. – Cum l-ai simțit în discuții) Nu am mai avut. Nu știu, o să am o discuție cu el pentru că nu-mi place cum merg lucrurile și trebuie să stabilim anumite lucruri.

O să fie o discuție prietenească. Nu are nicio legătură cu interesul lui Gigi Becali, am vorbit niște lucruri, am făcut un plan, dar nu se ține de el. Cred că toate se leagă. Trebuia să facă un pas pe care nu l-a făcut. Tot am așteptat, dar se pare că e cam ocupat.

(n.r. – Știi cumva dacă ați semnat cu alt agent?) Nu, nici nu mă interesează treaba asta. Putea să semneze, că e liber să semneze. Avea niște obligații față de mine și față de el… (n.r. – Dar de când ați mai vorbit?) Din decembrie.

Când nu te ții de promisiuni nu ai cum să joci bine. Trebuie să faci anumiți pași și nu-i faci. E lipsă de caracter. De asta se și întâmplă anumite lucruri. O să își revină, se va concentra și va face treabă, dar să nu uite că are niște pași de făcut. Sunt niște lucruri pe care trebuia să le facă pe plan sportiv”, a declarat Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.