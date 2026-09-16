Denis Drăguș (27 de ani) și Ianis Hagi (27 de ani) au împărțit momente foarte bune la echipa națională a României, dar și la Viitorul Constanța, actuala Farul Constanța. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, proaspătul jucător al celor de la FCSB i-a transmis un mesaj fiului „Regelui”, aflat într-o perioadă a carierei ceva mai complicată.
În timp ce Denis Drăguș și-a găsit un nou club după experiența nereușită de la Trabzonspor, colegul său de la națională, Ianis Hagi, are viitorul, momentan, incert. Aflat sub contract cu o altă echipă din Turcia, Alanyaspor, fiul selecționerului este în atenția israelienilor de la Maccabi Tel Aviv, care insistă pentru transfer.
În interviul de la FANATIK, Denis Drăguș a mărturisit că a vorbit cu foarte multă lume din fotbal în legătură cu transferul său la FCSB. Din lista „contactelor” sale nu putea lipsi Ianis Hagi, bunul său prieten. În contextul posibilei mutări a acestuia în Israel, Drăguș a ținut să îi transmită un mesaj legat de cariera sa.
În acest moment, pentru Ianis Hagi important e să joace și să se bucure de fotbal, pentru că o carieră în acest sport nu se întinde pe durata a mulți ani, spune Drăguș „Important e ca oriunde te-ai duce să te bucuri de fotbal. Ăsta e cel mai important lucru, pentru că e scurtă perioada (n.r. viața de fotbalist) și atunci ar fi păcat să treacă timpul fără să joci, fără să scoți maxim din carieră”, afirmă Drăguș.
Atacantului de la FCSB nu i-a fost deloc ușor în Turcia. A recunoscut acest aspect în interviul pentru FANATIK. „E greu să joci în Turcia ca străin?) Da, nu-i ușor. Contează mult cum începi. Ți se pune etichetă foarte repede. Pentru mine e un campionat puternic, e un campionat bun. Nu e ușor să fii străin, fiind și locuri limitate. Dar nu cred că-i cazul lui Ianis, că n-ar putea să joace sau… Cred că și el a trecut prin multe experiențe”, spune atacantul.
Denis Drăguș mai explică faptul că există o diferență de mentalitate în campionatul Turciei. „E diferență de abordare, de răbdare, de cum văd ei fotbalul. E un pic mai diferit. Dacă ești obișnuit într-un fel, nu este ușor să schimbi mentalitatea”.