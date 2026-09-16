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Denis Drăguș, mesaj pentru Ianis Hagi: „Bucură-te de fotbal! E scurtă perioada”

Denis Drăguș a avut un mesaj pentru colegul de la națională și bunul său prieten, Ianis Hagi. Ce i-a transmis jucătorul de la FCSB fiului „Regelui”, aflat aproape de un transfer în Israel.
Adrian Baciu, Cristi Coste
16.09.2026 | 20:54
Denis Dragus mesaj pentru Ianis Hagi Bucurate de fotbal E scurta perioada
EXCLUSIV FANATIK
Ce mesaj i-a transmis Denis Drăguș colegului și prietenului său Ianis Hagi. Sursa foto: colaj Fanatik
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Denis Drăguș (27 de ani) și Ianis Hagi (27 de ani) au împărțit momente foarte bune la echipa națională a României, dar și la Viitorul Constanța, actuala Farul Constanța. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, proaspătul jucător al celor de la FCSB i-a transmis un mesaj fiului „Regelui”, aflat într-o perioadă a carierei ceva mai complicată.

Ce i-a transmis Denis Drăguș colegului și prietenului său Ianis Hagi, aflat aproape de a semna cu o nouă echipă

În timp ce Denis Drăguș și-a găsit un nou club după experiența nereușită de la Trabzonspor, colegul său de la națională, Ianis Hagi, are viitorul, momentan, incert. Aflat sub contract cu o altă echipă din Turcia, Alanyaspor, fiul selecționerului este în atenția israelienilor de la Maccabi Tel Aviv, care insistă pentru transfer.

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În interviul de la FANATIK, Denis Drăguș a mărturisit că a vorbit cu foarte multă lume din fotbal în legătură cu transferul său la FCSB. Din lista „contactelor” sale nu putea lipsi Ianis Hagi, bunul său prieten. În contextul posibilei mutări a acestuia în Israel, Drăguș a ținut să îi transmită un mesaj legat de cariera sa.

În acest moment, pentru Ianis Hagi important e să joace și să se bucure de fotbal, pentru că o carieră în acest sport nu se întinde pe durata a mulți ani, spune Drăguș „Important e ca oriunde te-ai duce să te bucuri de fotbal. Ăsta e cel mai important lucru, pentru că e scurtă perioada (n.r. viața de fotbalist) și atunci ar fi păcat să treacă timpul fără să joci, fără să scoți maxim din carieră”, afirmă Drăguș.

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Cum este campionatul din Turcia pentru un străin?

Atacantului de la FCSB nu i-a fost deloc ușor în Turcia. A recunoscut acest aspect în interviul pentru FANATIK. „E greu să joci în Turcia ca străin?) Da, nu-i ușor. Contează mult cum începi. Ți se pune etichetă foarte repede. Pentru mine e un campionat puternic, e un campionat bun. Nu e ușor să fii străin, fiind și locuri limitate. Dar nu cred că-i cazul lui Ianis, că n-ar putea să joace sau… Cred că și el a trecut prin multe experiențe”, spune atacantul.

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Denis Drăguș mai explică faptul că există o diferență de mentalitate în campionatul Turciei. „E diferență de abordare, de răbdare, de cum văd ei fotbalul. E un pic mai diferit. Dacă ești obișnuit într-un fel, nu este ușor să schimbi mentalitatea”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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